Alunos de Direito do Cesmac participam de visita guiada ao Ministério Público de Alagoas

Na manhã desta sexta-feira (20), um grupo de estudantes do sétimo período do curso de Direito do Centro Universitário Cesmac visitou a sede do Ministério Público de Alagoas (MPAL) para uma experiência educativa. A visita guiada foi conduzida pelo procurador-geral de Justiça Lean Araújo, que apresentou o funcionamento dos diversos setores da instituição e detalhou as principais atribuições do MP.

Durante o primeiro momento da visita, os alunos participaram de um bate-papo com o procurador-geral de Justiça Lean Araújo, que respondeu perguntas e discutiu o papel do Ministério Público na defesa da sociedade, destacando a importância da atuação do órgão em diversas áreas, como o combate à corrupção, a defesa dos direitos humanos e a fiscalização do cumprimento das leis.

“É fundamental que o Ministério Público receba alunos, como tem promovido através do Memorial e das visitas guiadas, para conhecer a estrutura do MP de Alagoas. Isso não apenas enriquece a formação deles, mas também os estimula a considerar a participação em concursos públicos no futuro”, afirmou Lean Araújo.

A aluna Adryelli Barros compartilhou suas impressões sobre a visita. “Estou aqui para conhecer o Ministério Público e achei a experiência muito interessante, especialmente a explicação do PGJ Lean Araújo sobre como tudo funciona. Isso me fez pensar em prestar concurso para o MP, com a ambição de me tornar promotora de Justiça. Também me surpreendi ao conhecer mais sobre os antigos procuradores, algo que eu não sabia antes”.

A iniciativa faz parte das atividades de aproximação entre o MPAL e a comunidade acadêmica, oferecendo aos futuros operadores do Direito a oportunidade de conhecer na prática o funcionamento de uma das instituições mais relevantes no cenário da justiça brasileira. Ao final da visita, os estudantes expressaram entusiasmo em relação à experiência e elogiaram a oportunidade de ver de perto o trabalho desempenhado pelos membros e servidores do MPAL.