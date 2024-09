Alvin Kamara é ‘o melhor running back do futebol’, afirma Demario Davis

TMZSports. com

… pelo menos, isso é de acordo com o companheiro de equipe da estrela do Saints, Demário Davis quem conta TMZ Esportes ele tem certeza de que ninguém na liga é um corredor tão bom quanto Kamara.

Liderando todos os RBs em taxa de sucesso apressado com 74,3% ( @DaveKluge ) pic.twitter.com/uu5HnHWjmX

– 42 toques no total – Uso de burro de carga – Máquina de pontuação TD – Atualmente RB1 por 2 semanas

Davis não mediu palavras quando conversamos com ele esta semana após o desempenho de quatro touchdowns de AK contra o Dallas Cowboys… dizendo à queima-roupa que Kamara é o melhor cão da NFL.

“Enfrentando Alvin todos esses anos”, explicou o linebacker de New Orleans, “eu disse repetidamente que ele é o melhor running back do futebol”.

Houve, é claro, anos em que ninguém teria contestado isso… mas entrando na temporada com 29 anos – havia muitos não-crentes de Kamara nesta entressafra.

Mas com o zagueiro já totalizando 198 jardas corridas, 92 jardas recebidas e cinco touchdowns totais… Davis está deixando claro que é hora dos odiadores se calarem.

Também conversamos com Davis sobre o início de 2 a 0 do Saints… e embora muitos fãs da NFL não tenham previsto isso – com certeza parece que ele acreditou desde o início.