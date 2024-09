Alvin Kamara marca 4 TDs e o ataque dos Saints explode novamente

ARLINGTON, Texas — O running back do New Orleans Saints, Alvin Kamara, pegou um passe para touchdown e correu para mais três touchdowns, enquanto o Saints acumulava pontos na vitória por 44 a 19 contra o Dallas Cowboys no domingo.

Os Saints (2-0) agora somaram 91 pontos no ataque em dois jogos — o segundo maior número na história da franquia e empataram em sexto lugar entre qualquer time na história da NFL. Os Saints de 2009 somaram 93 pontos em seus dois primeiros jogos a caminho de uma vitória naquela temporada no Super Bowl XLIV.

Os Saints também empataram um recorde da franquia ao marcar 35 pontos no primeiro tempo.

Os Saints se separaram do coordenador ofensivo de longa data Pete Carmichael, que era o coordenador ofensivo daquele time do Super Bowl, antes da temporada e os Saints contrataram Klint Kubiak para instalar um novo ataque na offseason.

Kamara teve o segundo jogo com quatro touchdowns de sua carreira e o maior número desde que marcou seis touchdowns contra o Minnesota Vikings no dia de Natal de 2020. De acordo com a ESPN Research, ele se tornou o quinto jogador na era do Super Bowl com vários jogos na carreira com 150 jardas de scrimmage e quatro touchdowns.

Pela segunda vez nesta temporada, os Saints tiraram o quarterback titular Derek Carr e colocaram o reserva Jake Haener devido à liderança no quarto período. O único erro de Carr foi uma interceptação no final do quarto período.

Mais pontos nos primeiros 2 jogos da temporada Pontos Raiders de 1968 95 Santos de 2009 93 Independentes da Ilha Rock de 1920 93 Santos de 2024 91 Cowboys de 1971 91

Isso encerrou a sequência de 16 pontuações consecutivas dos Saints quando seu ataque titular estava em jogo nesta temporada.

Carr acertou 11 de 16 passes para 243 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, incluindo um touchdown de 70 jardas para o wide receiver Rashid Shaheed. Ele também teve seu primeiro touchdown corrido desde 2020 em um quarterback sneak.

Kamara deu o tom do dia correndo para uma pontuação de 5 jardas no primeiro quarto. Ele também pegou um passe de tela para um touchdown de 57 jardas no segundo quarto e adicionou uma corrida de touchdown de 12 jardas alguns minutos depois. Ele teve duas recepções para 65 jardas e correu por 115 jardas contra os Cowboys.

Seu último touchdown foi em uma corrida de 7 jardas no terceiro quarto, antes que os Saints começassem a retirar seus titulares no final do jogo.