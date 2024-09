Alyssa Thomas registra triplo-duplo enquanto o Sun lida com Fever no jogo 1

UNCASVILLE, Connecticut — Em 14 de maio, o Connecticut Sun recebeu a primeira escolha do draft Caitlin Clark e o Indiana Fever na abertura da temporada de 2024, vencendo confortavelmente por 21 e conquistando um triplo-duplo da estrela Alyssa Thomas.

Mais de quatro meses depois, o Jogo 1 de domingo da série de playoffs da primeira rodada apresentou resultados semelhantes: Connecticut usou um grande quarto período e outro triplo-duplo de Thomas para vencer o Jogo 1 por 93 a 69, naquela que foi a estreia de Clark nos playoffs da WNBA e o primeiro jogo de pós-temporada da franquia Fever desde 2016.

O resultado marcou a maior derrota nos playoffs da história do Fever.

O Sun mostrou por que eles ostentam a melhor classificação defensiva da liga, segurando Clark — que mais cedo no dia ficou em quarto lugar na votação de MVP — com 11 pontos em 4 de 17 arremessos (2 de 13 em cestas de 3 pontos). A companheira de quadra Kelsey Mitchell liderou o Fever na pontuação com 21 pontos, mas também teve dificuldades no arco (2 de 10).

Clark, que gerou mais ofensivas do que qualquer outro jogador na liga nesta temporada, enfrentou um defensor primário diferente do que na série da temporada regular contra o Sun — o DeWanna Bonner de 6 pés e 4 polegadas. O provável vencedor do prêmio de Novato do Ano terminou 2 de 12 em arremessos contestados, incluindo 2-9 quando defendido por Bonner.

Bonner ajudou o Sun em ambos os lados, também marcando 22 pontos e fazendo cinco assistências. Os 16 pontos de Bonner no primeiro tempo lideraram todos os marcadores e permitiram que Connecticut fosse para o vestiário com uma vantagem de 46-38.

“Era sobre ter comprimento, era sobre nos dar versatilidade em nossas situações de pick-and-roll, dando uma aparência diferente”, disse a treinadora do Sun, Stephanie White, sobre a decisão de colocar Bonner em Clark. “Muito sobre esse jogo é sobre conforto, é sobre ritmo, é sobre timing, é sobre todas essas coisas e como você pode fazer um ajuste que interrompa um pouco disso.”

Depois de arremessar 1 de 9 no primeiro tempo, Clark, ao lado de Mitchell e Aliyah Boston, entrou na quadra mais cedo do que o normal para fazer alguns arremessos enquanto a apresentação do intervalo da arena ainda estava em andamento. Mas alguns minutos no terceiro quarto durante um tempo, Clark bateu a mão duas vezes em uma cadeira no banco do Fever, frustrada por ainda não conseguir fazer seu arremesso cair.

“Meu chute pareceu certo”, disse Clark, que achava que tinha uma aparência muito boa. “É por isso que é tão frustrante para um atirador, quando parece tão bom, mas não cai para você. É isso que é uma droga.”

Clark marcou oito pontos depois daquele tempo e ajudou o Fever a ficar a seis, mas o Sun respondeu para manter a margem em dois dígitos. Indiana estava a uma distância de ataque durante todo o jogo até o Sun superar o Fever por 25-12 no quarto.

O Fever terminou com um aproveitamento de 40,3% nos arremessos de quadra e converteu apenas 6 de suas 28 tentativas de 3. O Sun também aproveitou uma disparidade de 50-36 na pontuação de garrafão e uma vantagem de 18-9 em pontos de contra-ataque.

“Estávamos lá, e senti como se tivéssemos jogado uma partida ruim”, disse Clark.

Marina Mabrey, aquisição de troca de Connecticut no meio da temporada, ajudou o Sun a se distanciar atrás de 27 pontos — o máximo para uma reserva na história da pós-temporada da WNBA. Vinte de seus pontos vieram no segundo tempo, onde ela converteu 5 de 8 tentativas de 3 pontos.

“Ela foi enorme para nós”, disse White, que está buscando guiar o Sun para seu primeiro título da WNBA. “Ela vai continuar sendo grande para nós. Certamente a oportunidade para nós de trazê-la foi uma que nós aproveitamos porque achamos que ela nos ajudaria a superar o obstáculo.”

O triplo-duplo de Thomas (12 pontos, 13 assistências, 10 rebotes) aumenta seu recorde total na WNBA (15 incluindo a pós-temporada) e é seu quarto nos playoffs; o resto da WNBA tem dois triplos-duplos nos playoffs combinados.

“Esperei a temporada toda pelos playoffs, e é por isso que vocês estão jogando”, disse Thomas. “Este é só o começo para nós.”

“Nosso time não anda sem ela, honestamente”, disse Bonner sobre Thomas. “Não estaríamos nessa posição todo ano. Então, acho que ela está apenas começando… [playoffs are] seu tempo, todo ano.”

O guarda do Sun Tyasha Harris deixou o jogo no primeiro quarto com uma lesão no tornozelo direito e não retornou. White não teve uma atualização sobre o status de Harris após o jogo.

O Sun e o Fever se enfrentarão no Jogo 2 na quarta-feira às 19h30 ET. Se Indiana forçar um Jogo 3 em que o vencedor leva tudo, ele ocorrerá na sexta-feira em Indianápolis.