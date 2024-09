Amber Rose diz que os haitianos estão comendo animais de estimação, Simone Biles, Jameis Winston

Rosa âmbar costas Donald Trump as alegações de que os imigrantes haitianos estão comendo animais de estimação em Ohio, Simone Biles faz uma tatuagem que parece uma ode ao marido e James Winston cego classifica fast food.

TMZ ao vivo

TMZ. com

No “TMZ Live”, Harvey dar Carlos discuta Amber Rose duplicando as alegações de Trump de que animais de estimação estão sendo comidos em Springfield, Ohio.

TMZ é televisão

TMZ. com

Nossa equipe do “TMZ on TV” analisa Simone Biles fazendo uma tatuagem “J” no dedo … aparentemente uma homenagem ao marido Jonathan Owens.