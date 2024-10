Americanos garantem a Presidents Cup pela décima vez consecutiva

MONTREAL – O capitão dos EUA, Jim Furyk, ergueu o troféu de ouro diante de um time vestido com camisas vermelhas que encheu o placar logo com pontuações vermelhas. A Presidents Cup é um troféu que os americanos possuem há duas décadas e continua aumentando.

Não parecia mais uma derrota no Royal Montreal, não com 20 das 30 partidas – nove delas no domingo – não decididas até pelo menos o buraco 17.

A pontuação sugeria o contrário: Estados Unidos 18½, Internacional 11½.

Foi a maior margem de vitória dos americanos na Presidents Cup – mesmo que tenha sido a norte da fronteira – e eles venceram pela décima vez consecutiva.

Xander Schauffele, um grande vencedor duplo este ano, foi escolhido para liderar e entregou quatro birdies consecutivos para dar o tom na vitória por 4 e 3 sobre Jason Day. Patrick Cantlay estava livre de bogey com sete birdies, três em seus últimos quatro buracos para a vitória por 3 e 1 sobre Taylor Pendrith.

Talvez apropriadamente, o ponto decisivo tenha vindo de Keegan Bradley, que passou 10 anos sem competir pela seleção dos EUA e já foi nomeado capitão da Ryder Cup para o próximo ano. Ele pensou que nunca mais jogaria em outra copa e foi assediado quando venceu Si Woo Kim no buraco 18.

“Conversamos sobre cuidar dos negócios hoje e todos fomos lá e fizemos isso. Tive a sorte de estar naquele lugar durante o dia, mas foi um momento realmente significativo em minha vida”, disse Bradley. “A última vez que joguei em um desses, fui o ponto decisivo para os europeus na Ryder Cup. Avançamos 10 anos depois e consegui fazer isso hoje.

“Realmente algo que vou lembrar pelo resto da minha vida.”

Para os americanos, era algo ultrapassado. Max Homa finalizou o placar com seu primeiro ponto da semana, uma vitória por 2 a 1 sobre Mackenzie Hughes. Eles venceram quatro das cinco sessões, com os Internacionais conquistando a maior parte de seus pontos na derrota por 5 a 0 na sexta-feira nas partidas do quarteto.

“Esses caras se dão muito bem, mas como você sabe, eles podem jogar de forma plana”, disse Furyk. “Quando as coisas ficaram difíceis, sempre que os internacionais nos pressionavam, eles jogavam o seu [tails] para nós. Estou muito orgulhoso de fazer parte disso.”

Os Internacionais precisavam que tudo desse certo no Royal Montreal. Tudo o que conseguiram foi uma boa luta e lutas mais acirradas, mas ainda sem copa.

A única vitória nestas partidas para jogadores de todos os lugares, exceto da Europa, veio em 1998, no Royal Melbourne, há tanto tempo que Tiger Woods estava fazendo sua estreia na Presidents Cup. A sequência de vitórias nos EUA data de 2005.

“Muitas dessas partidas foram muito disputadas”, disse o capitão internacional Mike Weir. “É decepcionante não conseguir uma vitória. Reunimos nossa equipe para vencer isso, e quando você não consegue uma vitória, é decepcionante, mas há muitas coisas boas para tirar.”

Os americanos venceram Furyk, capitão da França há cinco anos, quando a Europa venceu a Ryder Cup. Esta é uma nova equipa – uma equipa jovem – livre de distrações, cheia de confiança por ter vencido todas as Presidents Cup desde 2005.

“Na verdade, as partidas se resumem a apenas alguns momentos especiais”, disse Furyk. “Por uma razão ou outra, esses caras geralmente jogam soltos na Presidents Cup, eles deixam voar e conseguimos ganhar alguns pontos cruciais, fazer algumas tacadas cruciais.”

Furyk expulsou Schauffele na partida de abertura, e o legal californiano fez cinco birdies em oito buracos para assumir o controle logo no início. Ele acertou um birdie putt de 45 pés no buraco de abertura com Day próximo ao birdie, assumiu sua primeira liderança com um birdie putt de 25 pés no quinto par 3 e nunca tirou o pé do acelerador.

“Todos os nossos 12 jogadores podem competir”, disse Schauffele. “Meu objetivo era apenas definir o tom, entrar no tabuleiro o mais cedo possível, e consegui fazer isso.”

Sam Burns foi o único jogador invicto esta semana, reduzindo pela metade a partida contra Tom Kim. O sul-coreano de 22 anos tentou assumir a liderança com uma tacada inicial de 3 pés no par 3 17. Burns acertou sua cunha de arremesso próximo à bandeira para combinar birdies.

Kim tem sido a centelha para os Internacionais com seus socos e a maneira como cutucou Scheffler com suas comemorações na sessão de abertura. Ele disse que a maré mudaria em algum momento, e o sul-coreano de 22 anos acreditava firmemente que isso aconteceria no domingo.

Só que não neste domingo.

“Quando você perde tantas vezes, sinto que sempre há uma história em que as pessoas voltam. Ganhar não dura para sempre”, disse Kim. “Haverá momentos em que as reclamações irão acontecer do nosso jeito. Algumas pausas, alguns saltos vão acontecer do nosso jeito, e isso vai fazer a diferença. Jogamos muito bem e continuamos falhando às vezes, mas Não estou perdendo a esperança.”

Os Internacionais conquistaram um ponto na batalha dos campeões do Masters quando Hideki Matsuyama derrotou Scottie Scheffler e Corey Conners conquistou uma vitória fácil sobre Tony Finau. Mas eles estavam perdendo por 11-7 nas 12 partidas de simples. Nunca seria suficiente.

Agora os Internacionais devem esperar mais dois anos até as partidas de 2026 em Medinah, nos arredores de Chicago.