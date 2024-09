Amigos de bar ou rivais? O encontro inesperado de Dana White e McGregor

Cuando se trata do UFC, o drama sempre parece estar à espreita. Ultimamente, tem havido rumores circulando sobre a tensão entre Dana White e Conor McGregor. E as coisas ficaram ainda mais interessantes quando o O CEO do UFC fez uma visita ao pub de McGregor.

Então, White recentemente fez uma pequena viagem à Irlanda e foi direto para o orgulho e alegria de McGregor – A Pousada Forja Negra. Este não é um pub qualquer; é o estabelecimento premiado da estrela do UFC em Dublin. E deixe-me dizer, White não apareceu só para tomar uma cerveja e sair correndo. Ele entrou no modo turista completo e até posou para uma foto com Liam Flynn, o gerente do pub. A conta do pub no Instagram não resistiu e compartilhou o momento, postando uma foto de White e Flynn parecendo íntimos juntos.

Agora, os rumores sobre tensão entre Dana White e Conor McGregor começou quando McGregor fez alguns comentários sobre não conseguir uma data no UFC. Ele estava realmente decidido a lutar em dezembro deste ano, mas White tinha outros planos e adiou para o ano seguinte. O irlandês até procurou a ajuda de Turki Alalshikh para mediar e conseguir um encontro para ele.

Esse pequeno vai e vem sobre o negócio da luta parece ter estremecido o relacionamento entre os dois. McGregor está ansioso para voltar ao octógono. Ele está treinando, testando e esperando. O ex-campeão de duas divisões afirma que está pronto para lutar, mas o UFC parece ter planos diferentes.

McGregor e White conseguirão consertar a divergência?

Na verdade, White fez recentemente um grande anúncio sobre o retorno de McGregor ao UFC, dizendo: “Conor está pronto para voltar e lutar“Parece que as coisas podem estar melhorando para McGregor, afinal.

Mas não vamos esquecer do drama recente com Jon Jones. Quando perguntado sobre a confirmação da aposentadoria de Jones, White simplesmente disse: “Por que falar com ele“Parece que pode haver alguma tensão surgindo no UFC além de McGregor e White.

É sempre interessante ver o que acontece nos bastidores do mundo do UFC. Com personalidades maiores que a vida como McGregor e White, nunca há um momento de tédio. E quem sabe qual será o próximo passo na interação deles? Só o tempo dirá.

Como o próprio McGregor disse uma vez: “Eu fico pronto para não ter que me preparar.” Parece que ele está se mantendo fiel às suas palavras, e os fãs mal podem esperar para vê-lo de volta à ação. O UFC definitivamente terá momentos emocionantes pela frente.