Amy Slaton, estrela de ‘1000-Lb Sisters’, definitivamente mordida por camelo, afirma advogado

Estrela de “Irmãs de 1000 libras” Amy Slaton foi mordida por um camelo durante sua visita catastrófica a um zoológico de safári esta semana… pelo menos é o que seu advogado afirma.

Taylor Hughesadvogado da personalidade do TLC, respondeu às reivindicações do proprietário do zoológico Jon Conley … que colocou em dúvida que o ferimento da estrela de reality show antes de sua prisão foi infligido por um camelo.

Amy mantém sua história, no entanto… com seu advogado garantindo ao TMZ que ela foi “mordida por um camelo no zoológico”.

Apesar da recente aparição de Amy no tribunal por problemas legais – ela foi presa na segunda-feira por suposta posse de drogas e colocar crianças em perigo – seu advogado observou que não havia atualizações para compartilhar no caso altamente divulgado… incluindo uma atualização sobre a custódia dela 2 filhos, Glenn dar Calibrar.

Hughes expressou o agradecimento de Amy aos fãs, que enviaram “amor e apoio” durante esse período difícil.

Como o TMZ relatou anteriormente… Amy estava reservado no Tennessee no Dia do Trabalho após um incidente no Safari Park em Alamo. Inicialmente, a polícia chegou ao local depois que um funcionário do zoológico informou que um hóspede havia sido mordido por um dos animais… ou seja, um camelo.

Amy era levado em uma maca … e mais tarde foi autuado depois que cogumelos psicodélicos e maconha foram supostamente descobertos à vista em seu carro … com 2 crianças dentro do veículo.

Quando as fotos do ferimento de Amy começaram a surgir, o dono do zoológico afirmou que não havia como uma mordida de camelo ter causado tal corte… citando a falta de tecido machucado como prova.