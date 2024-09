Análise da Euro 2024 diz que Alemanha mereceu pênalti contra a Espanha

Um relatório sobre a Euro 2024 emitido pelo Comitê de Arbitragem da UEFA disse que a Alemanha deveria ter recebido um pênalti por toque de mão na derrota nas quartas de final para a Espanha.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Como parte do trabalho regular da UEFA para emitir orientações aos árbitros, a entidade analisa situações e dá conselhos sobre como elas devem ser tratadas, além de ressaltar que um pênalti deveria ter sido marcado.

O jogo estava em 1 a 1 no final do primeiro tempo da prorrogação, quando um chute de Jamal Musiala acertou o braço de Marc Cucurella.

Os jogadores da Alemanha ficaram indignados porque o árbitro Anthony Taylor não marcou pênalti, indicando que o zagueiro espanhol estava com o braço próximo ao corpo.

Essa decisão foi apoiada pelo VAR, Stuart Attwell. A Espanha venceu o jogo por 2 a 1 com um gol de Mikel Merino aos 119 minutos, e levantou o troféu ao derrotar a Inglaterra na final.

O Comitê de Arbitragem da UEFA disse que a Alemanha deveria ter recebido um pênalti pelo toque de mão do zagueiro espanhol Marc Cucurella nas quartas de final do Campeonato Europeu neste verão. THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images

Antes do torneio, Roberto Rosetti, diretor de arbitragem da UEFA, apresentou exemplos de chutes a gol com o braço próximo ao lado, explicando que isso não deveria ser considerado toque de mão.

No entanto, o relatório do Comitê de Árbitros disse que não considerou o braço de Cucurella próximo o suficiente de seu corpo. Ele afirmou que “o contato mão-bola que impede um chute a gol deve ser punido mais rigorosamente, e na maioria dos casos um pênalti deve ser concedido, a menos que o braço do defensor esteja muito próximo do corpo ou no corpo.”

E acrescentou: “Neste caso, o zagueiro defende o chute a gol com o braço, que não está muito próximo do corpo, ficando maior, então deveria ter sido marcado um pênalti.”