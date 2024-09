Análise do jogo Arsenal 1-0 Tottenham (15 de setembro de 2024)

O gol de cabeça de Gabriel no segundo tempo garantiu ao Arsenal uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Tottenham Hotspur em um clássico acirrado no norte de Londres no domingo para acompanhar o líder da Premier League, o Manchester City.

O Spurs começou mais forte e David Raya foi forçado a fazer defesas no início, defendendo o chute de primeira de Dejan Kulusevski antes de afastar um cruzamento perigoso do ponta sueco.

A contratação recorde Dominic Solanke, fazendo sua estreia em casa, desperdiçou uma boa oportunidade aos 14 minutos, depois que o Arsenal perdeu a posse de bola no fundo do seu campo, demorando muito para ter a bola e permitindo que William Saliba a recuperasse.

O Arsenal não contou com o capitão Martin Odegaard devido a lesão e Declan Rice devido a suspensão, mas se esforçou de forma impressionante, apesar do meio-campo fraco.

“Foi difícil porque perdemos muitos jogadores importantes para nós”, disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, à Sky Sports.

“Aqueles que esperaram pela chance treinaram e se comportaram da maneira correta. Este é o resultado.”

O Arsenal lutou para entrar na disputa, com Guglielmo Vicario testado por uma cabeçada de Kai Havertz antes de Gabriel Martinelli chutar com dificuldade, com Bukayo Saka esperando no centro.

Jurriën Timber talvez tenha tido sorte de evitar um cartão vermelho direto no primeiro tempo por uma entrada imprudente em Pedro Porro enquanto ele tentava manter a posse de bola.

Os chutes dele atingiram o tornozelo de Porro, mas o árbitro Jarred Gillett considerou que o incidente não foi uma falta grave e o VAR se recusou a intervir, para desgosto dos torcedores do Spurs.

Gillett distribuiu sete cartões amarelos no primeiro tempo, um recorde da Premier League para um primeiro período, apenas um dia após o recorde de jogo completo ter sido quebrado na vitória do Chelsea sobre o Bournemouth.

O segundo tempo começou de forma semelhante ao primeiro, com os anfitriões dominando, com Micky van de Ven testando Raya com uma cabeçada, antes do Arsenal novamente se firmar no jogo.

A cabeçada de Gabriel decidiu o clássico do norte de Londres no Estádio Tottenham Hotspur. Justin Setterfield/Getty Images

O jogo estava agitado, mas com pouca qualidade na frente do gol até o Arsenal punir o Spurs em um escanteio, tendo feito isso duas vezes na vitória por 3 a 2 fora de casa na temporada passada, em abril.

Gabriel escapou com muita facilidade de Cristian Romero, que pediu falta em vão, e cabeceou forte, de curta distância, para o gol de Vicario, aos 64 minutos.

O Arsenal resistiu à pressão final dos Spurs, que criaram poucas chances reais e tiveram que chutar de longa distância, enquanto os Gunners pareciam felizes com a vantagem de um gol.

A vitória, a terceira consecutiva fora de casa contra o rival, coloca o Arsenal com 10 pontos em quatro jogos, dois atrás do campeão Manchester City, antes da viagem ao Etihad no próximo domingo.

O Arsenal enfrenta a Atalanta pela primeira vez fora de casa pela Liga dos Campeões na quinta-feira e espera que Saka, que foi substituído no final, possa se recuperar a tempo de jogar.

“Não sei exatamente o que é, mas ele não conseguiu continuar”, disse Arteta aos repórteres.

O Spurs, mais uma vez lamentando as chances perdidas, tem quatro pontos em quatro jogos, seu pior desempenho em quatro partidas desde a temporada 2015-16.

O treinador principal, Ange Postecoglou, disse aos repórteres: “Ainda acho que tivemos algumas boas oportunidades, mas poderíamos ter tido muito mais.

“Nós simplesmente desperdiçamos um pouco do nosso bom jogo, semelhante aos outros jogos em que não tivemos realmente essa convicção no terço frontal.”

Postecoglou, que anteriormente havia ignorado as preocupações sobre a defesa do Spurs em lances de bola parada, disse que seu time foi punido por um lapso momentâneo.

“Achei que lidamos bem com eles… mas basta um”, disse ele.