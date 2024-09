Análise do Jogo Atlético 3-0 Valencia (15/09/2024)

O Atlético de Madrid conquistou uma convincente vitória em casa por 3 a 0 sobre o lanterna Valencia neste domingo pela LaLiga, graças aos gols de Conor Gallagher, Antoine Griezmann e Julián Álvarez.

Marcos Llorente e Samuel Lino chegaram perto de marcar no primeiro tempo, antes do Atlético abrir o placar aos 39 minutos, quando o recém-contratado Gallagher finalizou no canto inferior após receber um passe maravilhoso de Rodrigo De Paul, que escapou por entre as pernas do zagueiro Cristhian Mosquera.

Foi o primeiro gol de Gallagher desde que chegou ao time de Diego Simeone vindo do Chelsea neste verão, tornando-o o primeiro inglês a marcar um gol pelo Atlético na LaLiga na história da primeira divisão espanhola.

“Ele veio com muito entusiasmo e precisávamos desse tipo de jogador no meio-campo porque ele nos torna melhores”, disse Simeone em uma entrevista coletiva. “Ele não para de dar o seu melhor em todas as situações de jogo em que participa.”

Alexander Sørloth, outra contratação de verão para o time renovado de Simeone, também criou algumas chances perigosas, mas foram negadas pelo goleiro Giorgi Mamardashvili.

O Valencia lutou muito pelo empate, com o chute de longa distância de Javi Guerra saindo para fora, mas não conseguiu impedir Griezmann de balançar as redes depois que a cabeçada de Lino caiu em seu caminho nove minutos após o intervalo.

Connor Gallagher comemora após marcar um gol pelo Atlético de Madrid contra o Valencia.

Outro novo reforço, Álvarez, colocou a cereja do bolo ao marcar seu primeiro gol na primeira divisão espanhola após chegar do Manchester City, ao completar o cruzamento de Rodrigo Riquelme aos 93 minutos.

“Não senti nenhuma pressão [to score]Eu simplesmente digo que o gol acontece como resultado do jogo e você tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer”, disse Álvarez à TV espanhola. “Estamos indo bem como um grupo, estamos começando bem. Agora temos jogos da Liga dos Campeões chegando e temos que continuar trabalhando para manter esse ímpeto.”

Simeone concordou, mas acrescentou que era importante que o argentino marcasse gols após sua grande transferência para o Atlético no verão.

“Todos nós precisávamos que ele marcasse um gol, que ele estivesse mais relaxado, que estivesse conectado com o que gosta. Espero que o gol seja o primeiro de muitos”, disse o treinador. “Imagino que ele viva pelo gol e pelo entusiasmo para gerar esse tipo de situação, hoje ele apareceu como sempre no momento menos esperado no final do jogo quando a esperança parece estar desaparecendo e felizmente ele marcou.”

O Atlético, que está invicto nesta temporada, subiu para o segundo lugar, empatado em 11 pontos com o Real Madrid e quatro atrás do líder Barcelona. Eles enfrentam o RB Leipzig na Champions League na quinta-feira.