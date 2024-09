Análise do jogo Barcelona 5-1 Villarreal (22 de setembro de 2024)

O Barcelona manteve seu início perfeito na LaLiga, com os atacantes Robert Lewandowski e Raphinha marcando duas vezes cada para ajudar a equipe a derrotar o anfitrião Villarreal por 5 a 1 em um confronto muito divertido no domingo.

Lewandowski balançou a rede duas vezes em 35 minutos, antes do Villarreal marcar um rápido gol de volta por meio de Ayoze Pérez, mas Pablo Torre fez 3 a 1 após o intervalo e Raphinha completou a goleada do Barça com dois gols no final do segundo tempo.

O time de Hansi Flick ampliou sua sequência de vitórias na liga para seis jogos, se recuperando da derrota por 2 a 1 contra o Mônaco na Liga dos Campeões na quinta-feira.

O Barcelona continua no topo da classificação com 18 pontos e mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o atual campeão Real Madrid, em segundo.

O Villarreal, que sofreu sua primeira derrota na LaLiga na temporada, está em quinto lugar com 11 pontos.

Os visitantes perderam o goleiro Marc-André ter Stegen pouco antes do intervalo, depois que o goleiro alemão caiu e sentiu muita dor ao ser carregado para fora do campo em uma maca.

O esgotado Barça já estava sem o novo contratado Dani Olmo, afastado por uma lesão no tendão da coxa direita, e os companheiros meio-campistas Gavi, Frenkie de Jong, Marc Bernal e Fermín López, assim como os zagueiros Ronald Araújo e Andreas Christensen.

Jogadores do Barcelona comemoram após marcar um gol contra o Villarreal na LaLiga.

O Villarreal provou ser um adversário desafiador, perigoso no contra-ataque e teve três gols anulados ao longo do jogo por impedimento mínimo.

O primeiro deles aconteceu aos oito minutos, quando Yeremy Pino pensou ter dado aos anfitriões uma vantagem surpreendente após o meio-campista dar um toque em Ter Stegen e ver a bandeirada subir.

Lewandowski então abriu o placar aos 20 minutos com uma finalização simples de primeira e acrescentou o segundo aos 35 com um chute de bicicleta de curta distância depois que a bola bateu no goleiro Diego Conde.

O atacante polonês, que neste dia, nove anos atrás, marcou um recorde mundial de cinco gols no espaço de nove minutos pelo Bayern de Munique, assumiu a liderança da classificação de artilheiros com seis gols em seis jogos.

O Villarreal estava longe de desistir e Perez descontou aos 38 minutos, antes do brilhante Ter Stegen impedir que Nicolas Pépé empatasse pouco antes do intervalo.

O Barça, no entanto, mais uma vez se mostrou imparável e Torre marcou o terceiro com um chute de fora da área aos 58 minutos, antes de Raphinha marcar seu quarto e quinto gols na temporada para selar a vitória.

Lewandowski poderia ter marcado seu segundo hat-trick na LaLiga desde que chegou em 2022, quando executou um pênalti após uma falta sobre Lamine Yamal, mas acertou a trave.

O Barcelona venceu seus primeiros seis jogos da temporada pela primeira vez desde 2017-18, e apenas pela oitava vez no total.