Análise do jogo Bayern 2-0 Freiburg (1 de setembro de 2024)

Um pênalti de Harry Kane e um gol de Thomas Müller no segundo tempo foram suficientes para dar ao Bayern de Munique os três pontos na Bundesliga, quando eles venceram o Freiburg por 2 a 0 no domingo, e o novo técnico Vincent Kompany deu continuidade ao seu início vitorioso.

O Bayern recebeu um pênalti por toque de mão após revisão do VAR quando a cabeçada de Kane acertou o braço do capitão do Freiburg, Christian Günter.

Kane se adiantou para cobrar o pênalti, e o atacante inglês desorientou o goleiro do Freiburg, Florian Müller, ao colocar a bola no canto inferior esquerdo, dando aos anfitriões a liderança aos 38 minutos.

Foi o primeiro gol de Kane na nova temporada da Bundesliga, tendo liderado a tabela de artilheiros da liga alemã na temporada passada com 36 gols.

Pouco separou os dois times em um início cauteloso na Allianz Arena, mas assim que o Bayern começou a partida, a disputa rapidamente se tornou bastante unilateral.

Jamal Musiala mostrou lampejos de brilhantismo, e o novo contratado Michael Olise parecia animado, mas a dupla não conseguiu converter suas chances.

O segundo tempo foi bem mais tranquilo até que o cruzamento de Serge Gnabry encontrou Müller, que dominou a bola lindamente e chutou forte para fora do goleiro, marcando seu recorde de 710 partidas pelo Bayern.

Foi também o 150º gol de Müller na carreira na Bundesliga, tornando-o o 17º jogador a atingir essa quantia na história da liga, enquanto ele se juntou a Gerd Müller (365), Robert Lewandowski (238) e Karl-Heinz Rummenigge (162) na pontuação de pelo menos 150 gols pelo Bayern de Munique.

“Um gol brutalmente lindo! Eu disse aos fãs em cima do muro depois do jogo que eles deveriam trabalhar duro este ano porque eles precisam de alguns dias de folga. Temos grandes planos este ano”, disse Müller.

O Freiburg recebeu um pênalti nos últimos minutos do período de descontos, depois que o voleio de Ritsu Doan acertou a mão de João Palhinha à queima-roupa, mas Lucas Höler não conseguiu converter.

A vitória marcou a primeira do Kompany em casa, com o Bayern tendo vencido por 3 a 2 o VfL Wolfsburg na estreia na Bundesliga no último fim de semana.

O recordista campeão alemão, que foi ofuscado na temporada passada pelo Bayer Leverkusen, nomeou o ex-técnico do Burnley, Kompany, para suceder Thomas Tuchel após o decepcionante terceiro lugar na temporada passada.

Gunter, enquanto isso, ficou furioso depois que o Bayern recebeu um pênalti leve. “Foi realmente um pênalti insano”, Gunter disse à DAZN.

“Uma coisa é que provavelmente é de 50 centímetros, a outra é que quando você faz um movimento, quando você pula, seus braços naturalmente sobem um pouco. Então, se isso é um handebol, então eu preferiria parar de jogar futebol.

“Eu realmente não entendo.”

