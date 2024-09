Análise do jogo Bayern 5-0 Bremen (21 de setembro de 2024)

O Bayern de Munique ampliou seu início perfeito na Bundesliga quando Michael Olise marcou dois gols e deu mais dois passes para goleada por 5 a 0 sobre o Werder Bremen em uma partida equilibrada no Weserstadion no sábado.

O Bayern, que sofreu uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Bremen quando os times se enfrentaram pela última vez em um jogo da liga em janeiro, venceu confortavelmente e subiu para 12 pontos em quatro partidas.

O ponta Olise, contratado do clube da Premier League Crystal Palace por uma taxa relatada de € 60 milhões ($ 67 milhões) em julho, rapidamente se estabeleceu no primeiro time. Ele mais uma vez retribuiu a fé do técnico Vincent Kompany, pois estava fortemente envolvido no ataque do Bayern.

O Bayern, que marcou 20 gols em três partidas em todas as competições, abriu o placar aos 23 minutos, quando Harry Kane tomou a posse de bola na entrada da área e tocou para Olise, que chutou forte e venceu o goleiro Michael Zetterer.

Michael Olise marcou duas vezes na vitória do Bayern de Munique por 5 a 0 sobre o Werder Bremen. Foto de S. Mellar/FC Bayern via Getty Images

O ponta francês então se infiltrou na área do Bremen aos 32 minutos e seu cruzamento foi defendido por Jamal Musiala.

O Bayern continuou atacando após o intervalo e Olise deu assistência para Kane chutar da entrada da área, o que resultou no 41º gol do atacante na Bundesliga, tornando-o o jogador inglês com maior pontuação na história da primeira divisão alemã.

Olise marcou seu quinto gol em três partidas com uma bela finalização de pé esquerdo no canto superior, e o substituto Serge Gnabry fechou o placar aos 65 minutos.

O Bayern estava sem o goleiro veterano Manuel Neuer, que foi escalado para a escalação inicial antes de desistir após o aquecimento devido a uma lesão na coxa, mas a mudança fez pouca diferença.

O vice-jogador Sven Ulreich não teve problemas durante a partida e não recebeu nenhum chute a gol do ataque ineficiente do Bremen.

O Bayern tirou o pé do acelerador nos últimos 15 minutos da partida, provavelmente guardando energia para um confronto desafiador contra o campeão Bayer Leverkusen em 28 de setembro.