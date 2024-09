Análise do jogo Celtic 3-0 Rangers (1 de setembro de 2024)

O Celtic venceu todos os quatro jogos da Premier League escocesa nesta temporada. Alan Harvey/Grupo SNS via Getty Images

O Celtic conquistou uma enfática vitória em casa por 3 a 0 sobre o grande rival Rangers no primeiro clássico de Old Firm da temporada.

O Rangers teve algumas oportunidades iniciais de abrir o placar, mas não conseguiu capitalizar. O Celtic parecia tê-los feito pagar quando Kyogo Furuhashi marcou aos 12 minutos, apenas para o VAR anular por impedimento na construção.

No entanto, o lado de Brenden Rodgers não seria negado. Daizen Maeda marcou o primeiro gol do jogo seis minutos depois, convertendo um cruzamento rasteiro do lateral-direito Alistair Johnston.

Kyogo fez seu gol pouco antes do intervalo, dando um chute longo e curvado no canto inferior direito. Não seria o último gol do Celtic no jogo, nem o melhor.

Callum McGregor acertou um belo chute de canhota a cerca de 25 metros de distância, que passou pelo goleiro do Rangers, Jack Butland.

O resultado mantém o começo vitorioso do Celtic na temporada da Scottish Premiership e os mantém no topo da tabela com 12 pontos em quatro jogos. Foi a primeira derrota do Rangers na temporada.