Análise do jogo Monaco 2-1 Barcelona (19 de setembro de 2024)

O Barcelona teve um início decepcionante na Liga dos Campeões ao perder por 2 a 1 para o AS Monaco na quinta-feira, após sofrer um golpe precoce com a expulsão do zagueiro Eric Garcia.

Garcia afastou Takumi Minamino quando o atacante japonês interceptou um passe desesperado do goleiro do Barcelona, ​​Marc-André ter Stegen.

O resultado pôs fim a um início de temporada perfeito para o Barça, que venceu seus primeiros cinco jogos da LaLiga sob o comando do novo técnico Hansi Flick, mas viu o Mônaco assumir a liderança no 16º tempo com o meio-campista Maghnes Akliouche.

Akliouche, que representou a França nas Olimpíadas de Paris, marcou do lado direito da área, sob a observação do técnico da seleção, Didier Deschamps.

Deschamps não era o único rosto conhecido na multidão no Stade Louis II. O grande jogador de basquete Michael Jordan também estava lá.

Jordan viu o astro adolescente Lamine Yamal empatar para o Barça aos 28 minutos com um belo chute de canhota da entrada da área.

Foi seu quarto gol na temporada, mas o primeiro da carreira do atacante espanhol campeão europeu na Liga dos Campeões.

De acordo com a UEFA, Yamal se tornou o segundo maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, aos 17 anos e 68 dias — apenas 28 dias a mais que seu companheiro de equipe Ansu Fati, quando marcou contra a Inter de Milão em dezembro de 2019.

Em julho, Yamal se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Eurocopa ao marcar um gol impressionante na vitória da Espanha sobre a França na semifinal.

Enquanto isso, Fati se recuperou de uma lesão no pé para figurar no elenco de Flick.

O atacante de 21 anos, que retornou de um empréstimo ao Brighton, clube da Premier League inglesa, não jogava pelo Barça desde 2023.

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta história.