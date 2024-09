Análise do jogo Newcastle 2-1 Tottenham (1 de setembro de 2024)

O atacante Alexander Isak, do Newcastle United, garantiu uma vitória de 2 a 1 contra o Tottenham Hotspur com um simples toque, enquanto a equipe resistiu à pressão dos visitantes no segundo tempo e garantiu os pontos em um divertido confronto da Premier League no St James’ Park no domingo.

O gol de abertura de Harvey Barnes para o Newcastle no primeiro tempo foi anulado por um gol contra de Dan Burn após o intervalo, enquanto o Spurs dominou as chances no segundo período, mas desperdiçou inúmeras oportunidades e foi derrotado por um contra-ataque rápido como um raio dos anfitriões.

O passe de Joelinton para dividir a defesa foi perfeito para Jacob Murphy que, após afastar o goleiro Guglielmo Vicario, colocou a bola na bandeja para Isak, garantindo os três pontos para o time do técnico Eddie Howe, que continua invicto em casa desde janeiro.

Para aumentar a alegria do Newcastle, o meio-campista Sandro Tonali fez sua primeira aparição na liga desde que recebeu uma suspensão de 10 meses por violação das regras de apostas e foi recebido com entusiasmo pelos torcedores da casa.

O Newcastle agora tem sete pontos nos três primeiros jogos, enquanto o Tottenham permanece com quatro.

“No geral, não esperávamos ter muita posse de bola”, disse Isak à Sky Sports. “Queríamos ser perigosos no contra-ataque. Não foi o jogo mais bonito do nosso lado, mas defendemos muito bem e marcamos dois, então isso é bom.

“Você sempre tem que estar concentrado. É fácil ficar frustrado. Foi um jogo difícil e difícil para mim — eu não estava no meu melhor.”

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, lamentou o placar, mas não o desempenho, já que seu time teve controle total da partida por longos períodos.

“Infelizmente, escapou de nós”, disse Postecoglou. “Tivemos chances de vencer o jogo, provavelmente confortavelmente, mas saímos sem nada, então é uma pílula amarga de engolir.”

Isak acertou a trave em uma chance no começo, antes do Newcastle abrir o placar contra a corrente do jogo, aos 37 minutos.

Um rápido lançamento permitiu que Lloyd Kelly fizesse um cruzamento rasteiro da esquerda, que foi soberbamente defendido para o canto mais distante por Barnes.

Os visitantes empataram quando o goleiro do Newcastle, Nick Pope, não conseguiu defender um chute de James Maddison e passou a bola para Brennan Johnson, cujo esforço foi defendido para sua própria rede por Burn.

O Tottenham continuou a pressionar o gol do Newcastle, mas foram os anfitriões que marcaram o gol da vitória, graças à visão de Joelinton e à compostura de Murphy para lançar o sueco Isak.