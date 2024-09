Análise do jogo Wrexham 2-1 Crawley Town (21 de setembro de 2024)

Elliot Lee marcou para o Wrexham na partida contra o Crawley Town. Foto de Ian Hodgson/PA Images via Getty Images

O Wrexham continua no topo da tabela da League One após se recuperar da primeira derrota da temporada e vencer o Crawley Town por 2 a 1.

O time de Phil Parkinson ficou invicto nas cinco primeiras partidas da temporada, mas perdeu para o Birmingham City na segunda-feira, diante de uma multidão repleta de estrelas, incluindo o proprietário Rob McElhenney, David Beckham e Tom Brady.

Elliott Lee e Max Cleworth restabeleceram o caminho da vitória do Wrexham para garantir três pontos no STōK Cae Ras.

Com duas mudanças em relação ao time que perdeu para o Birmingham City, o Wrexham assumiu a liderança no primeiro tempo, apesar do Crawley ter criado muitas chances de marcar.

O Wrexham abriu o placar aos 24 minutos, depois que Will Swan, do Crawley, chutou para fora.

Crawley retaliou no segundo tempo quando Armando Junior Quitirna estabilizou o passe de Ronan Darcy e chutou para fora do goleiro Arthur Okonkwo.

Depois de dar assistência para o gol de Lee, Cleworth garantiu a vitória para o Wrexham faltando 11 minutos para o fim do jogo.