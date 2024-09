Análise do VAR: Por que Rice foi expulso e De Ligt deveria ter sido?

O árbitro de vídeo causa polêmica toda semana na Premier League, mas como as decisões são tomadas e elas estão corretas?

Após cada fim de semana, analisamos os principais incidentes para examinar e explicar o processo tanto em termos do protocolo do VAR quanto das Leis do Jogo.

Na revisão do VAR desta semana: O que aconteceu com o cartão vermelho de Declan Rice contra o Brighton? Matthijs de Ligt deveria ter sido expulso? E o que aconteceu com os pênaltis de mão?

Possível cartão vermelho: desafio de Veltman a Rice

O que aconteceu: Declan Rice se enroscou com Joël Veltman na bandeirinha de escanteio no 49º minuto, com o árbitro Chris Kavanagh dando um tiro livre para o Brighton & Hove Albion. Veltman moveu a bola para frente (dentro da distância aceita de uma infração para um tiro livre nesta área do campo), e ela ricocheteou no calcanhar de Rice. Rice então deu um tapinha na bola para longe e Veltman, que estava procurando fazer um passe longo rápido, pegou o jogador do Arsenal com seu acompanhamento. Rice, que já estava em advertência, recebeu um segundo cartão amarelo e foi expulso por atrasar o reinício, mas nenhuma ação foi tomada contra Veltman. Foi analisado pelo VAR, Andy Madley. (assista aqui)

Decisão do VAR: Nenhum cartão vermelho.

Declan Rice é expulso pelo árbitro Chris Kavanagh. Nick Potts/PA Images via Getty Images

Revisão do VAR: Foi o assunto do fim de semana e, embora possa parecer uma decisão dura, Rice deixou o árbitro com pouca escolha. Embora seu segundo cartão amarelo sozinho não possa ser revisado pelo VAR, a situação como um todo vale a pena ser discutida.

A checagem do VAR foi para um possível cartão vermelho por jogo sujo sério, devido à forma como Veltman chutou em Rice. Essa foi uma olhada rápida de Madley porque não havia a força ou brutalidade necessária para um cartão vermelho, mas você poderia argumentar que ele deveria ter sido advertido porque ele certamente poderia ter evitado chutar o meio-campista do Arsenal.

Kavanagh deixou claro para os jogadores que tinha visto o que Rice tinha feito, apontando que o jogador do Arsenal tinha chutado a bola para longe e para fora do campo.

Declan Rice afasta a bola enquanto Joel Veltman se prepara para jogá-la. BBC

Chutar a bola para longe em si não é uma infração automática que pode levar a advertência, é o impacto — atrasar a retomada do jogo — que determina qualquer sanção. Você verá frequentemente jogadores dando tapinhas ou chutando a bola para longe em situações de bola parada, mas se o árbitro considerar que isso não impediu uma retomada rápida, então ele não tomará nenhuma ação adicional.

Rice foi considerado culpado de “chutar ou levar a bola para longe, ou provocar um confronto ao tocar deliberadamente na bola depois que o árbitro interrompeu o jogo”, e não pode ter queixas — o que ele admitiu.

Então, por que Rice foi sancionado enquanto João Pedro, do Brighton, escapou de um cartão amarelo por fazer algo parecido no 18º minuto? Tudo se resume a esse julgamento sobre atrasar o reinício, mesmo que as ações de Pedro pareçam ser muito mais deliberadas — ele chutou a bola para cima do campo depois que ela saiu para um arremesso.

O árbitro decidiu que, como a bola tinha saído de jogo, e não havia um jogador do Arsenal nas proximidades (a bola estava correndo) para fazer um lançamento lateral rápido, não valia a pena um amarelo. Estava prestes a correr para o chefe do Arsenal, Mikel Arteta, que poderia ter jogado para um de seus companheiros de equipe, embora ele estivesse bem fora de sua área técnica e nem deveria estar naquela posição para pegá-la.

Veltman estava pronto para reiniciar quando Rice tocou a bola para fora do jogo. O ataque de Pedro teria sido comparável se ele tivesse chutado a bola para longe quando um jogador do Arsenal estava prestes a pegá-la.

Pedro teria sido advertido se os incidentes tivessem acontecido na ordem inversa? É altamente provável e isso se resume à gestão do jogo e às circunstâncias associadas. No entanto, para os fãs, Pedro chutando a bola para longe parece uma infração muito mais clara do que Rice dando um tapinha nela e sendo expulso.

Alguns também podem achar que Veltman estava tentando fazer com que Rice fosse advertido novamente, mas o cartão amarelo simplesmente não acontece se o jogador do Arsenal não tirar a bola do jogo.

João Pedro chutou a bola para cima do campo depois que ela saiu de jogo. BBC

Outro problema com o incidente de Rice é que a bola pode ter se movido quando Veltman estava prestes a cobrar a falta, o que teria sido um reinício ilegal, mas ninguém pode saber se a bola teria parado de rolar porque o ato de Rice removeu essa possibilidade.

A única maneira de o segundo amarelo de Rice ter sido removido seria se o VAR enviasse o árbitro ao monitor para um cartão vermelho para Veltman, e o árbitro reavaliasse toda a situação. Uma vez enviado ao monitor, o árbitro está no controle de todos os resultados disciplinares, embora neste caso a reserva de Rice teria permanecido em vigor, pois foi uma infração clara que merece advertência.

Penalidade possível: Mão na bola por enterrada

O que aconteceu: Ben White tentou um chute a gol no 11º minuto, com a bola batendo no braço de Lewis Dunk antes de ir para trás para escanteio. Houve um caso para pênalti? (assista aqui)

Decisão do VAR: Sem penalidade.

A bola toca o braço de Lewis Dunk, mas estava perto de seu corpo. BBC

Revisão do VAR: Dunk tinha o braço próximo ao corpo e não fez nenhum movimento em direção à bola. Falaremos mais sobre pênaltis de mão na Premier League mais tarde.

Possível impedimento: Salah sobre o gol de Alexander-Arnold

O que aconteceu: O Liverpool pensou que tinha assumido a liderança no sexto minuto, quando Trent Alexander-Arnold marcou após um passe para trás de Luis Díaz. Enquanto os jogadores comemoravam o gol, o VAR, John Brooks, verificou um possível impedimento.

Decisão do VAR: Gol anulado.

Revisão do VAR: É um equívoco comum pensar que um jogador não pode estar impedido se a bola for jogada para trás, porque 99% dessas situações acontecem quando a bola é jogada para frente.

No entanto, a direção do passe é irrelevante para impedimento, seja para frente, quadrado ou para trás. Tudo o que importa é a posição do jogador atacante em relação ao penúltimo adversário ou à bola.

Se o atacante estiver na frente do penúltimo adversário, ele deve estar atrás da bola — é por isso que o gol da vitória de Alexander Isak pelo Newcastle United contra o Tottenham Hotspur não foi anulado. Se Isak estivesse na frente da bola, ele estaria impedido, independentemente de como o passe foi jogado.

Como Salah tocou na bola antes que ela corresse para Alexander-Arnold, é uma infração automática de impedimento. Se ele não tivesse tentado tocá-la, o gol provavelmente teria sido validado porque ele não teve impacto direto sobre um adversário.

Mohamed Salah estava à frente da bola quando ela foi tocada por Luis Díaz. Liga Premiada

Possível cartão vermelho: Falta de De Ligt em Díaz

O que aconteceu: Matthijs de Ligt recebeu um cartão amarelo aos 65 minutos por uma entrada tardia em Díaz, mas será que isso lhe rendeu um cartão vermelho por jogo sujo grave?

Decisão do VAR: Nenhum cartão vermelho.

Matthijs de Ligt correu o risco de receber cartão vermelho por sua entrada em Luis Díaz. BBC

Revisão do VAR: O tackle de De Ligt foi quase do lado direito da linha para evitar um cartão vermelho, embora ele tenha corrido um grande risco ao entrar em ritmo acelerado.

O holandês provavelmente evitou um problema porque ele só liderou com um pé e não desafiou diretamente o adversário, mas a diferença foi pequena.

Possível penalidade: desafio de Mazraoui em Gakpo

O que aconteceu: Cody Gakpo caiu na ponta da área aos 89 minutos em uma briga com Noussair Mazraoui, com Darwin Núñez então chutando por cima do travessão. O árbitro Anthony Taylor sinalizou que ele tinha jogado vantagem quando a bola saiu. O VAR verificou se havia um possível pênalti. (assista aqui)

Decisão do VAR: Sem penalidade.

Cody Gakpo é desafiado por Noussair Mazraoui. NBC

Revisão do VAR: A vantagem deve ser aplicada em uma situação de pênalti, e por que ela não foi revogada pelo VAR se o árbitro marcou uma falta, mas errou o posicionamento?

Um árbitro nunca deve jogar vantagem em um pênalti a menos que haja uma oportunidade muito clara e imediata de marcar. Então, com base nisso, Taylor deve ter decidido que o contato de falta foi logo fora da área.

Então vira uma questão de protocolo. Se o árbitro identificou uma falta, mas essa falta foi na verdade dentro da área, o VAR não deveria estar passando essa informação adiante?

Como o Liverpool não aproveitou a vantagem, o VAR não voltará para avaliar um julgamento já feito pelo árbitro.

Isso levanta a questão do que o VAR estava realmente verificando… Talvez Brooks não tenha percebido imediatamente que Taylor havia sinalizado vantagem, ou pode ter sido a natureza do contato (improvável, mas, por exemplo, um possível cartão vermelho) em vez de ser uma falta.

Se o VAR se envolvesse, poderia ter criado uma situação em que eles tivessem que marcar um pênalti de fato na posição, mas não acreditassem que fosse uma falta (Gakpo iniciando o contato). Isso significaria enviar Taylor ao monitor para anular seu julgamento subjetivo de uma falta, embora ele nunca tenha realmente marcado um pênalti em primeiro lugar. É como o que aconteceu em Brentford x Brighton na temporada passada, quando o árbitro foi até a tela, mas nenhum pênalti foi marcado, pois houve uma falta de ataque imediatamente antes da infração defensiva.

Possível penalidade: Mão na bola de Strand Larsen

O que aconteceu: O Nottingham Forest estava no ataque aos 44 minutos quando Morgan Gibbs-White cruzou para o segundo poste para Chris Wood, mas a bola tocou no braço de Jørgen Strand Larsen. Wood pediu pênalti e foi verificado pelo VAR, Michael Salisbury.

Decisão do VAR: Sem penalidade.

Jørgen Strand Larsen estava de costas para a bola quando ela tocou em seu braço. BBC

Revisão do VAR: No início da temporada, a Premier League deixou claro que os jogadores teriam muito mais liberdade em relação aos braços e à posição esperada em relação ao movimento, então devemos ver menos penalidades de toque de mão pelo VAR no futebol inglês.

Strand Larsen estava de costas para o voo da bola enquanto se posicionava para desafiar Wood. Embora houvesse um movimento do braço, isso era para entrar em posição e o jogador do Wolverhampton Wanderers não poderia estar ciente de que a bola estava caindo naquele exato momento.

É provável que isso seja penalizado em algumas outras ligas europeias importantes e na Liga dos Campeões, mas a Premier League está determinada a fazer com que a lei do toque de mão volte a uma posição em que os jogadores só cometem pênaltis quando assumem um risco ou cometem um ato claro e deliberado.

Penalidade possível: Mão na bola de Wood

O que aconteceu: Uma falta foi cobrada na área do Forest aos 75 minutos. Craig Dawson estava pronto para uma bola parada e sendo marcado por Wood. Quando a bola caiu, ela atingiu o braço do jogador do Forest, então havia um caso para um pênalti aqui?

Decisão do VAR: Sem penalidade.

Chris Wood também não estava olhando para a bola e estava em conflito com um adversário. BBC

Revisão do VAR: Há semelhanças impressionantes entre esse incidente e a afirmação feita pelo Forest anteriormente na partida.

Assim como Larsen, o braço de Wood estava se movendo, mas isso era de se esperar pela forma como ele estava desafiando um oponente. Wood também está de costas para a jogada e não consegue ter consciência de onde a bola estava caindo.

Esperemos que o handebol permaneça consistente em tais situações.

Possível objetivo: Vardy

O que aconteceu: Harry Winks tocou a bola pelo meio no minuto 58 para Oliver Skipp, mas ela atingiu o árbitro David Coote no caminho, então Skipp passou para Jamie Vardy marcar. No entanto, Coote já havia parado o jogo antes do gol.

Decisão do VAR: Nenhuma intervenção possível.

Amadou Onana estava pronto para pegar a bola quando ela escapou do árbitro David Coote e passou pelo jogador do Aston Villa. BBC

Revisão do VAR: O VAR não pode se envolver aqui, mas há uma distinção nessa lei que merece uma breve explicação.

Os fãs do Leicester City ficaram irritados porque em outro momento do jogo o árbitro não parou o jogo quando a bola o tocou, mas isso só é necessário se o desvio configurar um ataque ou levar a uma troca de posse. Se a bola ficar com o mesmo time em uma área não ameaçadora, não há necessidade de parar o jogo.

O desvio de Coote teve uma grande influência no “gol”, pois tirou a bola de Amadou Onana, do Villa, que estava em posição de interceptar e fez com que ela corresse para Skipp. Onana apelou imediatamente quando a bola tocou no árbitro, e não havia outra opção a não ser parar a jogada.

Algumas partes factuais deste artigo incluem informações fornecidas pela Premier League e pela PGMOL.