Ancelotti do Real Madrid: Jogadores cortariam salários para jogar menos

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse acreditar que os jogadores estariam dispostos a aceitar uma redução salarial se isso significasse jogar menos partidas durante a temporada.

Os principais jogadores internacionais que competem na Liga dos Campeões expandida e no renovado Mundial de Clubes podem acabar jogando até 85 partidas nesta temporada, o que levou alguns jogadores a reclamar da sobrecarga do novo calendário.

“O futebol precisa refletir porque o objetivo é tentar jogar menos partidas para ter menos lesões”, disse Ancelotti na entrevista coletiva de sexta-feira.

“Se isso levar à redução de salários, o objetivo é que os jogadores joguem menos, então não acho que eles terão problemas em reduzir seus salários se jogarem menos.”

No início desta semana, o meio-campista do Manchester City, Rodri, alertou que os jogadores estão perto de entrar em greve devido a preocupações com o aumento da carga de trabalho.

Vários jogadores, incluindo Thibaut Courtois e Dani Carvajal, do Real Madrid, apoiaram Rodri.

Ancelotti disse que a ameaça dos jogadores de entrarem em greve não mudará o calendário desta temporada.

“As reclamações de treinadores e jogadores não vão mudar o calendário desta temporada”, disse Ancelotti. “É importante refletir sobre isso e os jogadores mais ainda porque eles estão ficando cansados. Temos que analisar isso. Os jogadores estão pensando em mudanças no futuro.”

Ancelotti também falou sobre o desempenho de sua equipe antes do jogo contra o Espanyol.

Os Brancos entra em campo para o jogo de sábado da LaLiga após uma vitória suada por 3 a 1 em casa sobre o Stuttgart na estreia na Liga dos Campeões, na terça-feira.

“Contra o Stuttgart, mostramos algumas grandes jogadas”, disse Ancelotti. “Acho que jogamos um futebol bonito. Vejo que nossos fãs estão amando como estamos jogando.

Carlo Ancelotti disse que acha que o Real Madrid joga um futebol bonito. Foto de Quinn Harris/Getty Images

“Podemos jogar melhor? Sim, às vezes. Com nossos jogadores, com nossas características, temos que vencer e jogar bem.

“Temos que pensar em vencer e torcer para não ter lesões. Espero ver o time melhorando, continuar recuperando aquela boa dinâmica.”

O Madrid está em terceiro na LaLiga, quatro pontos atrás do líder Barcelona após cinco jogos.

Há espaço para melhorias, mas Ancelotti sabe que isso levará tempo.

“Não estamos no nosso melhor nível, mas é normal neste ponto da temporada”, disse Ancelotti. “Isso normalmente acontece em outubro ou novembro. Acho que estamos bem.”

Questionado se ele considerou mudar para uma linha de meio-campo de quatro homens em vez de sua formação 4-3-3 para encontrar mais equilíbrio no time, Ancelotti disse: “O equilíbrio é um trabalho coletivo. Adicionar mais um meio-campista não significa necessariamente que você tem mais equilíbrio.

“Você pode obter esse equilíbrio com um time compacto que faz sacrifícios. Pouco a pouco é isso que vamos conseguir, assim como conseguimos nos últimos anos.”

Ancelotti confirmou que Endrick será titular em mais jogos pelo Madrid.

O jovem atacante brasileiro, que chegou ao clube vindo do Palmeiras neste verão, já marcou gols tanto na LaLiga quanto na Liga dos Campeões.

“Ele será titular nos próximos jogos e no futuro”, disse Ancelotti.

“Acho que isso é óbvio pela qualidade que ele tem. Ele é muito humilde, não fala muito, mas trabalha muito e isso é bom para mim.”

O técnico do Madrid também disse que o meio-campista francês Eduardo Camavinga está perto de retornar à ação após se recuperar de uma lesão no joelho sofrida em agosto.

“Ele começará a trabalhar com o time na semana que vem”, disse Ancelotti. “Ele é um jogador muito importante para nós. Ele vai oferecer muito ao time.”