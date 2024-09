Ancelotti: O Real Madrid está lentamente voltando ao seu melhor

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que sua equipe está melhorando “pouco a pouco” após a vitória de virada por 4 a 1 contra o Espanyol na LaLiga no sábado.

O Madrid não conseguiu marcar no primeiro tempo no Santiago Bernabéu — eles só marcaram um gol no primeiro tempo em toda a temporada — e ficaram atrás no placar com um gol contra de Thibaut Courtois logo após o intervalo.

A entrada de Vinícius Júnior — que foi poupado no início — mudou o jogo, com gols de Dani Carvajal, Rodrygo, Vinícius e Kylian Mbappé dando os três pontos ao Madrid.

“Achei que foi um bom jogo, reagimos bem depois do gol do Espanyol”, disse Ancelotti em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Jogamos melhor, com mais ritmo, tivemos mais chances.

“Jogamos mais rápido, movimentando a bola com mais velocidade, com melhor movimentação… nossa mobilidade é uma arma muito importante. O terceiro gol foi espetacular, um contra-ataque fantástico. Pouco a pouco estamos voltando à nossa melhor versão.”

O Madrid nem sempre impressionou nesta temporada, mas está invicto, com quatro vitórias e dois empates na LaLiga, e agora está invicto há 38 jogos do campeonato, uma sequência que remonta a setembro de 2023.

Houve uma diferença gritante entre as atuações do primeiro e do segundo tempo, com 17 dos 18 gols em todas as competições acontecendo depois do intervalo.

“Conversamos sobre isso com os jogadores antes do jogo, para ver se poderíamos mudar essa dinâmica, e não conseguimos”, disse Ancelotti. “Trinta e oito jogos sem perder mostram que o time foi muito bem.”

Ancelotti descartou preocupações sobre o meio-campista Jude Bellingham — que precisou de tratamento no ombro após uma queda estranha — dizendo que “não parece nada preocupante”.

Ele também elogiou a contribuição do jovem atacante Endrick, que saiu do banco e conquistou o pênalti convertido por Mbappé.

“[Endrick] está treinando muito bem, mas na frente temos Rodrygo, Mbappé e Vinícius”, disse Ancelotti. “Temos que ter paciência.”