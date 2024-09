Andriy Lunin, do Real Madrid, estende contrato até 2028 – fontes

Andriy Lunin impressionou pelo Real Madrid na temporada passada, na ausência de Thibaut Courtois. (Foto de Angel Martinez/Getty Images)

O Real Madrid chegou a um acordo com o goleiro Andriy Lunin sobre um novo contrato que vai até 2028, disseram diversas fontes à ESPN.

Lunin, de 25 anos, foi destaque no Madrid na temporada passada, fazendo parte do time que conquistou a dobradinha LaLiga e Liga dos Campeões, com o goleiro titular Thibaut Courtois afastado devido a lesão durante boa parte da temporada.

Houve sugestões de que Lunin tentaria deixar o Bernabéu após o retorno de Courtois à forma física, mas o ucraniano agora concordou com um novo acordo que estenderá por mais três anos um contrato que expiraria em 2025.

As negociações entre as partes começaram em março, e a ESPN relatou que um acordo em princípio havia sido alcançado. No entanto, uma das questões de desacordo era sobre a duração do novo contrato.

Escolhas do editor 2 Relacionados

A oferta do Madrid foi uma extensão de um ano, até 2026, enquanto Lunin estava interessado em receber um contrato de longo prazo.

O Madrid ficou encantado com a atitude e as performances de Lunin na temporada passada, disseram fontes. Quando Courtois rompeu o ligamento cruzado anterior em agosto de 2023, o clube trouxe Kepa Arrizabalaga do Chelsea por empréstimo como uma alternativa experiente.

No entanto, Lunin logo se estabeleceu como número 1 e fez um total de 21 jogos como titular na LaLiga, além de oito na Liga dos Campeões, incluindo as duas partidas das oitavas de final, quartas de final e semifinais.

Ele voltou ao banco de reservas quando Courtois recuperou totalmente a forma física, com Courtois sendo titular na vitória do Madrid na final da Liga dos Campeões sobre o Borussia Dortmund em Wembley, um jogo que Lunin perdeu devido a uma doença.

Fontes disseram à ESPN que Lunin quer ver se ele continuará a ter oportunidades de jogar. Se Courtois continuar como titular no time e estender seu próprio contrato além de 2026, Lunin pode reconsiderar sua posição, disseram.

O novo acordo de Lunin significa que o Madrid não corre mais o risco de perdê-lo em uma transferência gratuita no final desta temporada nesse caso e, em vez disso, poderá negociar sua saída por uma quantia significativa.

O goleiro é representado pelo agente Jorge Mendes, e fontes disseram à ESPN que ele recebeu interesse da Premier League e da Série A.