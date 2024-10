Andy Reid – Chiefs vão espalhar a bola com Rashee Rice fora

KANSAS CITY, Missouri – Xavier Worthy, aos 21 anos, de repente se vê como o melhor wide receiver do Kansas City Chiefs depois de perderem Hollywood Brown e Rashee Rice devido a lesões.

Worthy, a escolha do draft do primeiro turno dos Chiefs, lidera os arremessos saudáveis ​​do time em recepções (9), jardas (154) e touchdowns (2).

Mas o técnico Andy Reid disse que os Chiefs planejam espalhar a bola para todos os seus recebedores, em vez de pedir apenas a Worthy para compensar a produção perdida na ausência de Rice, que machucou o joelho direito na vitória dos Chiefs sobre o Los Angeles. Carregadores no domingo.

“Temos caras aqui que têm experiência em jogar”, disse Reid. “Não é que ele seja o único, não precisa ser o único. Temos um bom grupo de caras que podemos utilizar, e normalmente espalhamos a bola e é isso que continuaremos nos esforçando para fazer.”

Reid disse que os Chiefs não tinham todos os resultados dos testes feitos em Rice para confirmar a extensão da lesão, mas descartou o recebedor para o jogo contra o New Orleans Saints na noite de segunda-feira. Fontes disseram a Adam Schefter da ESPN no domingo que teme-se que Rice tenha sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

Worthy teve três recepções de 73 jardas contra os Chargers. Um foi um touchdown de 54 jardas, o outro uma recepção de 15 jardas na terceira descida no final do jogo que permitiu aos Chiefs esgotar o tempo.

“Achei que Xavier mostrou o que ele poderia fazer”, disse Reid. “Ele tinha algumas outras oportunidades potenciais lá que não conseguimos chegar até ele, mas você teve a chance de pelo menos vê-lo operar lá e faça algumas coisas legais como um dos receptores principais.

Reid sugeriu que JuJu Smith-Schuster e Skyy Moore eram dois wide receivers que poderiam ter mais tempo de jogo. Smith-Schuster, o principal wide receiver dos Chiefs em 2022, voltou a assinar com os Chiefs durante o verão, após ser dispensado pelo New England Patriots.

“Pat [Mahomes] tem muita confiança nele”, disse Reid. “Ele ainda é um bom jogador de futebol.”

Moore, escolhido na segunda rodada do draft em 2022, ainda não se tornou um receptor consistentemente confiável. Ele lançou vários passes, incluindo um contra os Chargers.

“Ele nos deu algumas boas descidas”, disse Reid. “Ele teve uma queda ontem na terceira descida que sabe que precisa fazer, mas nos deu algumas boas descidas nesses quatro jogos, então estamos bem nisso. ”

O tight end Travis Kelce teve seu jogo mais produtivo da temporada contra os Chargers, conseguindo sete passes para 89 jardas.

“Foi bom ver isso, o que sabíamos que aconteceria em algum lugar por aqui”, disse Reid. [Kelce] para trabalhar em zonas, e eles não o estavam pressionando nisso.

Os Chiefs, que também não contam com o running back lesionado Isiah Pacheco, também receberam um impulso de Kareem Hunt, que disputou sua primeira partida desde que assinou. Hunt liderou os Chiefs na corrida com 69 jardas.

“Todos nós confiamos muito em Kareem desde que ele esteve aqui e sabemos como ele está conectado e como ele foi capaz de aprender as coisas muito rapidamente”, disse Reid. [his workload].”