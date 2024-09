Andy Reid defende Travis Kelce no seu pior momento: “Sei que as pessoas dizem que ele é velho, mas…”

Bantes da temporada passada, Travis Kelce era um grande jogador do Kansas City Chiefs, um vencedor do Super Bowl e uma das armas letais no ataque de Patrick Mahomes. Mas desde um ano atrás, quando seu relacionamento com a superestrela pop Taylor Swift se tornou conhecido, Travis adquiriu uma fama de estrela que não tinha antese embora ele tenha vencido o Super Bowl novamente, as coisas nesta temporada não foram as mesmas de antes.

Vídeo de Travis Kelce parecendo distante na lateral do Chiefs enquanto Taylor Swift perdeu o jogo

Na verdade, seus números nesta temporada têm sido decepcionantes, e muitos fãs culpam sua falta de foco em passar mais tempo com Swift do que se concentrar no futebol. Sim, Kelce não é mais a mesmamas todos os superstars passam por altos e baixos em seu jogo. Pelo menos é o que o técnico do Chiefs, Andy Reid, argumenta.

Andy Reid não está suando Travis Kelce‘s início lento, embora alguns fãs dos Chiefs e gerentes de fantasy football possam estar um pouco ansiosos. Kelce, conhecido por ter uma média de 61,9 jardas por jogo ao longo de sua carreira estelar, acumulou apenas 69 jardas em oito recepções em três jogos nesta temporada. Além disso, o tight end de 34 anos ainda não marcou um touchdown, o que tem feito as pessoas especularem que talvez a idade esteja afetando-o.

Alguns críticos, como Todd McShaytem até apontou o dedo para a “festa” de Kelce com Taylor Swift durante a offseason. Mas Reid não está nem aí. Ele ignorou as preocupações e deixou claro que não está acreditando na narrativa de que os melhores dias de Kelce já passaram. “Eu sei que as pessoas estão dizendo que ele é velho ou que tem distrações, mas as defesas não acham isso“, afirmou Reid confiantemente, conforme relatado por Charles Goldman da A to Z Sports.

Reid ignora críticas: “Trav está bem e trabalhando duro”

Aos olhos de Reid, Kelce continua fazendo o que sempre fez-trabalhando duro e sendo o jogador-chave pelo qual é conhecido.”Trav está bem“, Reid assegurou. “Ele continua sendo Trav. Ele trabalha duro. Ele não perdeu um passo. Ele não está distraído. [Defenses] estão se certificando de que ele seja bem cuidado.“Para Reid, é apenas uma questão de tempo até que Kelce encontre seu ritmo novamente.

O próprio Kelce também não está se preocupando. Em seu podcast, As Novas Alturasele expressou que não está preocupado com estatísticas pessoais ou metas enquanto o Kansas City Chiefs estiver vencendo. “Seja o que for, é futebol, baby“, disse Kelce com sua atitude descontraída de sempre. “Vamos lá. Não estou me preocupando em pegar os alvos e tudo mais. Só quero ter uma ofensiva bem-sucedida.”

Enquanto os Chiefs estiverem rolando com um recorde de 3-0, Kelce parece contente, e os fãs podem querer adotar a mesma abordagem. Com o próximo confronto contra o Los Angeles Chargers, Kelce tem outra chance de lembrar a todos por que ele ainda é um dos melhores do jogo.