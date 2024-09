Andy Roddick se junta a Ben Stiller em novo filme de pickleball

O ex-campeão de tênis americano Andy Roddick se unirá a Ben Stiller para uma nova comédia de pickleball chamada “The Dink”.

Escolhas do Editor

A comédia se concentrará em um profissional de tênis fracassado que tenta salvar seu clube jogando pickleball com relutância para ganhar o respeito de seu pai, de acordo com a IMDb. O ator Jake Johnson fará o papel do tenista profissional. Mary Steenburgen e Ed Harris também fazem parte do elenco.

Espera-se que Stiller e Roddick tenham papéis coadjuvantes importantes no filme, de acordo com vários relatórios. A produtora de Stiller, Red Hour Films e Rivulet Films farão parte da produção.

Roddick tem experiência limitada em atuação, tornando este seu maior papel até agora.

Ele teve uma breve aparição em “Just Go With It” em 2011, estrelado por Adam Sandler, Jennifer Aniston e a esposa de Roddick, Brooklyn Decker. Ele apareceu como ele mesmo na comédia de fantasia “Sabrina the Teenage Witch” em 2002. Roddick também apresentou um episódio de “Saturday Night Live” em 2003.

Stiller conhece bem os esportes, estrelando o filme “Dodgeball: A True Underdog Story” de 2004 e frequentemente postando no X sobre seu time favorito, o New York Knicks.

A produção começa em novembro com o filme programado para ser exibido no Hulu.