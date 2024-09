Angel Reese, da Sky, se torna a líder de rebotes em uma única temporada da WNBA

A novata de Chicago, Angel Reese, quebrou o recorde de rebotes em uma única temporada da WNBA no domingo, ao também ter seu 24º duplo-duplo na derrota do Sky por 79 a 74 para Minnesota.

Reese disse depois que ela nem sabia do recorde, que antes era detido por outra ex-estrela da LSU, a pivô aposentada Sylvia Fowles. Reese encerrou sua carreira na LSU no início deste ano; Fowles jogou pelos Tigers de 2004 a 2008, depois passou 15 temporadas na WNBA com Chicago e Minnesota. Fowles é a líder de rebotes da carreira da WNBA com 4.006 em 408 jogos da temporada regular.

Reese entrou no jogo de domingo em Minneapolis precisando de seis rebotes para ultrapassar a marca de Fowles de 404. Isso foi definido quando Fowles estava com o Lynx em 2018, quando a temporada regular da WNBA era de 34 jogos. Reese terminou com 19 rebotes no domingo, levando-a para 418 em 32 jogos. A WNBA foi para uma temporada regular de 40 jogos no ano passado.

“Entrando em [the WNBA] Eu simplesmente conhecia meu motor”, disse Reese. “Rebotes ofensivos e rebotes defensivos são algo que eu sei que sempre posso fazer. Eu sabia que isso iria se traduzir imediatamente.

“Muitas pessoas pensam que é porque eu tenho o meu próprio [misses] mas estatisticamente, não é. As pessoas acham que é porque eu sou o mais alto da quadra, quando não sou. É poder ir lá e bater, fazendo coisas que muitas pessoas não querem fazer. Defesa e rebote ganham campeonatos. E eu ganhei campeonatos em todos os níveis só fazendo isso.”

Reese, a escolha nº 7 do draft de 2024, também teve 17 pontos. Ela já havia estabelecido os recordes da temporada de novatos da WNBA para rebotes e duplos-duplos. Agora ela tem o recorde geral de rebotes da temporada e está a cinco de quebrar a marca geral em duplos-duplos. Alyssa Thomas, de Connecticut, estabeleceu o recorde de duplos-duplos com 28 na temporada passada.

O Sky, no entanto, perdeu seu sexto jogo consecutivo e caiu para 11-21 enquanto continua a batalhar por uma vaga no playoff. Chicago está 1-7 desde que a WNBA retomou o jogo após a pausa olímpica.

“Obviamente, é difícil — esta é a maior derrota que já tive na minha vida”, disse Reese. “Então, apenas ser capaz de permanecer mentalmente positivo durante isso, essa é a luz brilhante disso. Ainda estamos nos playoffs [race]. Estou ansioso pelo próximo jogo. Há maneiras de melhorar e aprender com este.”