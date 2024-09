Angel Reese explica lesão no pulso e diz que fará cirurgia

Angel Reese usou as redes sociais para explicar sua lesão que lhe encerrará a temporada: uma pequena rachadura em um osso do pulso que exigirá cirurgia, que será realizada na terça-feira.

“Eu caí na minha mão quando peguei o e-1, quando eu caí para trás [and] caiu na minha mão, e é uma pequena rachadura no meu osso”, disse Reese em um vídeo postado em sua conta do TikTok na noite de domingo.

“Basicamente, os médicos me disseram que eu não poderia fazer a cirurgia ou fazer a cirurgia. O risco de não fazer a cirurgia — eu poderia literalmente ter artrite aos 22 anos. Isso não era uma opção. O osso poderia literalmente rachar e se estilhaçar completamente. Agora mesmo, é como uma linha fina. … Eles vão colocar um pequeno parafuso nele. E eu não ia deixar que ficasse maior.”

Reese disse que ficará com gesso rígido por quatro semanas e depois com gesso flexível por duas.

“A longo prazo, eu literalmente não poderia mais jogar porque este é um lugar muito difícil de curar, pois o fluxo sanguíneo é quase inexistente”, disse ela, apontando para o pulso direito, que estava envolto em um gesso preto macio.

Reese, a escolha nº 7 no draft, terminou a temporada com média de 13,6 pontos e 13,1 rebotes. É a maior média de rebotes da história da WNBA. Reese também estabeleceu o recorde de novata com 26 duplos-duplos — seu último em uma vitória de 92-78 sobre Los Angeles na sexta-feira à noite, que agora é seu último jogo da temporada.

Reese está entrelaçada com a novata de Indiana Caitlin Clark desde que as duas se enfrentaram no campeonato da NCAA há dois anos. O time da LSU de Reese saiu com a vitória. Elas elevaram a WNBA em audiência televisiva, público e vendas de produtos nesta temporada.

“É definitivamente triste quando você vê alguém cair com uma lesão, especialmente pessoas com quem você entrou nesta liga”, disse Clark no domingo. “Você quer vê-la terminar este ano. Obviamente, ela teve um ano histórico e fez algumas coisas incríveis.

“Para mim, jogar contra ela, o motor dela está lá em cima — se não o melhor da liga. Ela simplesmente não para de trabalhar. Eu achei que ela teve um ano tremendo. Eu achei que ela entrou na liga e realmente fez o que ela fez bem em toda a sua carreira, desde que a conheço. É realmente devastador. Nunca é algo que você queira ver de uma jogadora.”

Reese disse que continuará treinando e participando de atividades fora da quadra durante sua recuperação.

“Então, enquanto isso, ficarei apenas com o gesso por quatro semanas. … Durante esse tempo, estarei apenas levantando pesos, correndo, me condicionando, arremessando com a mão de fora, driblando e fazendo coisas com a mão de fora, trabalhando na minha nutrição”, disse Reese. “[I’ll be] ainda modelando, ainda fazendo podcast, ainda sendo um vilão… e apoiando meus companheiros de equipe de longe. Bem, não de longe, mas no banco. … Eu ainda acredito que ainda estamos chegando aos playoffs.”

Reese respondeu no vídeo às sugestões nas redes sociais de que ela estaria grávida, dizendo que isso não era verdade.

“Isso nunca foi uma coisa. … Quero deixar isso bem claro, não tenho um homem para ter filhos; não tenho um anel para ter filhos, tenho 22 anos e não tenho filhos. E não vou ter filhos”, disse ela. “Então isso não vai ser uma coisa tão cedo. Só quero que vocês saibam disso. porque sei que vocês gostam de ter alguns cliques.”

Chicago está atualmente na posição final do playoff, um jogo à frente de Atlanta. O Sky enfrenta Washington na quarta-feira.