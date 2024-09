Angel Reese sofre lesão no pulso no final da temporada

Ela também estabeleceu um recorde com 15 duplas consecutivas no início desta temporada… todas levando a uma seleção All-Star e à consideração de Estreante do Ano.

Claro, a rivalidade de Angel com Caitlin Clark chamou a atenção dos fãs este ano… com um vídeo dela batendo palmas quando Clark sofreu uma falta difícil por um colega de equipe se tornar viral nas redes sociais.

Ela negou publicamente ter uma rivalidade com o favorito do Rookie of the Year nos últimos meses, mas os fãs online certamente estão se dividindo em dois campos.