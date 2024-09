Ângelo Gabriel muda-se para a Arábia Saudita um ano após ingressar no Chelsea

A improvável trajetória profissional do adolescente brasileiro Ângelo Gabriel continuou quando ele foi transferido para o time saudita Al Nassr em um acordo estimado em US$ 25 milhões na terça-feira, um ano após deixar o Santos e ingressar no Chelsea.

No ano em que esteve nos livros do Chelsea após uma transferência de US$ 17 milhões, Gabriel nunca jogou pelo clube inglês porque foi emprestado ao Strasbourg — um dos times de propriedade dos investidores americanos do Chelsea.

O jogador de 19 anos fez parte do elenco do Chelsea para a turnê de pré-temporada nos Estados Unidos, mas saiu em definitivo para o Al Nassr, onde jogará ao lado de Cristiano Ronaldo.

Ângelo Gabriel se juntou ao Al Nassr na Saudi Pro League. Jonathan Moscrop/Getty Images

A mudança foi anunciada um dia após o fechamento da janela de transferências saudita e ajudará o Chelsea a cumprir as regras financeiras nas competições da Premier League e da UEFA.

Outro adolescente brasileiro, Deivid Washington, chegou ao Chelsea vindo do Santos no ano passado, na mesma época que Gabriel, e quase fez uma transferência definitiva para o Strasbourg, mas fontes disseram à ESPN que o clube do oeste de Londres cancelou a transferência após preocupações sobre o acordo e se ele está em conformidade com as regras da competição.

“Desejamos tudo de melhor a Angelo neste início do próximo capítulo de sua carreira e agradecemos por seus esforços durante seu tempo no Chelsea”, disse o clube da Premier League em um comunicado.

Gabriel se tornou o jogador mais jovem da história do campeonato brasileiro na época em que fez sua estreia profissional pelo Santos, aos 15 anos e 308 dias.