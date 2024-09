Anna Delvey critica Whoopi Goldberg por obter fatos sobre seu erro

Anna Delvey está acontecendo Whoopi Goldberg e os outros cohosts de “The View” … dizendo-lhes para contarem a história logo depois que o apresentador de TV criticou a polêmica socialite por ter sido escalada para esta temporada de “Dancing with the Stars”.

Um e-mail de 2022 de um advogado sênior do governo do estado de Nova York, visto pelo TMZ, confirma que ela reembolsou integralmente suas vítimas… e seu caso foi encerrado na quinta-feira, 10 de março de 2022.

ICYMI, Whoopi deram tudo de si no programa de quinta-feira… lutando para entender como Anna recebeu tratamento especial do ICE para participar do programa, enquanto outras famílias de imigrantes lutam com unhas e dentes apenas para permanecer no país.