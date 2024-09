Ano recorde de basquete de Caitlin Clark termina em varredura nos playoffs

UNCASVILLE, Connecticut — À medida que o tempo de sua temporada de estreia se aproximava, Caitlin Clark teve mais uma chance de três pontos para tentar fazer uma improvável recuperação acontecer.

Ela puxou para cima de 27 pés, o Indiana Fever caiu seis para o Connecticut Sun com 15 segundos restantes. A tacada bateu na parte de trás do aro, quicou alto no ar, atingiu o ferro traseiro e caiu fora dos limites.

Essa seria a última tacada da temporada dela, que terminou com uma derrota de 87-81 para o Sun no Jogo 2 da primeira rodada dos playoffs na quarta-feira à noite. Enquanto o Sun comemorava sua vitória, o Fever se amontoou brevemente na quadra. Clark foi a primeira a entrar no túnel, seu longo ano de basquete acabou.

Que ano foi esse: Clark começou seu último ano em Iowa nesta mesma época em 2023, lotando arenas barulhentas de costa a costa, deixando sua marca nos livros de recordes escolares e nacionais, e estabelecendo recordes de audiência na televisão quase semanalmente.

Sem muito tempo para refletir, ela foi escolhida como número 1 no draft da WNBA e então levou um time que havia vencido 30 jogos combinados nos quatro anos anteriores à sua primeira vaga nos playoffs desde 2016. Embora a noite de quarta-feira certamente tenha terminado em decepção — especialmente considerando que o Fever liderava com 2:05 restantes — Clark mostrou em sua brilhante temporada de estreia que este é um time que está apenas começando sua ascensão.

“É uma boa pequena amostra do que é possível para esta organização e para esta franquia”, disse Clark. “Há muito para nós mantermos nossas cabeças erguidas. Este time ganhou cinco jogos há dois anos. Somos um grupo jovem, um grupo bem inexperiente, mas nos unimos e nos divertimos muito jogando juntos. Às vezes, a pior parte é como se você sentisse que está realmente jogando seu melhor basquete, e então isso tem que acabar.”

Quando o Fever recrutou Clark, sua presença por si só fez as expectativas dispararem. Mas depois de um início de 1-8, uma corrida de playoff parecia impossível. Pode ter levado algum tempo para o Fever encontrar seu ritmo, mas eles encontraram, atrás de Clark, Aliyah Boston, Kelsey Mitchell e um ataque rápido que rapidamente se tornou muito mais difícil de parar.

Clark acabou estabelecendo recordes da temporada regular da WNBA para assistências em uma temporada (337), pontos marcados ou assistidos em uma temporada (1.520), pontos por um novato (769) e field goals de 3 pontos por um novato (122). Sua habilidade de não apenas arremessar, mas encontrar suas companheiras de equipe abertas estava em plena exibição nos dois primeiros jogos dos playoffs. Na quarta-feira à noite, ela marcou ou assistiu em 45 pontos, o maior número de uma novata em um jogo de playoff na história da WNBA.

O fato de ela ter feito isso depois de jogar uma temporada universitária completa, que terminou em 7 de abril, com uma derrota no jogo do campeonato nacional para a Carolina do Sul, demonstra seu talento natural.

Mas como Clark disse após o jogo, “A parte divertida é que sinto que estou apenas arranhando a superfície, e sou alguém que está criticando cada coisa que faço. Sei que quero ajudar esta franquia a ficar ainda melhor, ajudar meus companheiros de equipe a ficarem ainda melhores, e sei que há muito espaço para eu continuar a melhorar. Então é isso que mais me anima. Sinto que posso continuar a melhorar muito, e antes que percebamos, tenho certeza de que todos estaremos de volta aqui e prontos para o próximo ano.”

A treinadora do Fever, Christie Sides, também vê todo esse potencial dentro de seu próprio vestiário. O time terá algumas decisões a tomar — o gerente geral Lin Dunn disse que o time já havia começado as negociações de contrato com Mitchell. Enquanto isso, o futuro de NaLyssa Smith também parece incerto; Temi Fagbenle a substituiu na escalação inicial no Jogo 2.

Caitlin Clark não tem planos de pegar uma bola de basquete nas próximas semanas — mas você pode encontrá-la em um campo de golfe. “Vou me tornar uma golfista profissional”, ela disse rindo. “Não muito”, Aliyah Boston entrou na conversa. “Continue jogando basquete.” Joe Buglewicz/Getty Images

Mas com Boston e Clark — escolhas consecutivas de número 1 — formando o núcleo jovem do time, há uma base sólida para seguir em frente. Dunn falou sobre um plano de três anos para levar o Fever de volta aos playoffs quando ela retornou à franquia em fevereiro de 2022.

O novo plano?

“O próximo cronograma é jogar por campeonatos”, disse Dunn. “É por isso que eu amava trabalhar para a Pacer Sports and Entertainment e a Fever. Nós queríamos vencer. Nós queríamos trazer ótimas pessoas para essa franquia com o compromisso de fazer o que fosse preciso para sermos competitivos, noite após noite. Esperamos que essa franquia esteja competindo por campeonatos.”

Pode haver alguma história do lado delas também. As três franquias anteriores da WNBA que tiveram escolhas consecutivas de No. 1 ganharam um campeonato da WNBA em quatro anos. Não que alguém esteja contando.

Como Sides disse: “Definitivamente temos as peças necessárias para termos alguns grandes anos pela frente.”

O que deu a Sides ainda mais orgulho de seu time foi que ele teve que lutar mais do que um começo difícil nesta temporada. Clark está sob os holofotes há anos, mas sua adição à WNBA levou a mais ataques pessoais em várias formas, de mídia social a assédio pessoal.

Na verdade, Clark brigou com um fã no primeiro quarto, reclamando com os árbitros. Embora não estivesse claro o que o fã disse, a segurança o tirou do chão e falou com ele antes que ele pudesse voltar para seu assento.

Novatos jogarão todo o jogo do playoff Caitlin Clark jogou todos os 40 minutos na quarta-feira à noite contra o Sun. Ela é a quarta novata (quinta instância) na história da WNBA a jogar um jogo inteiro de playoff. Data Jogador Equipe Qua. Caitlin Clark Febre 2016 Bria Holmes Sonhar 1999 Amanhecer Staley Picada 1999 Jennifer Azzi Choque 1999 Amanhecer Staley Picada — Pesquisa ESPN

No início da semana, especulações nas redes sociais correram soltas sobre se DiJonai Carrington intencionalmente cutucou Clark no olho, deixando um hematoma. Ambos os jogadores negaram que foi intencional, mas isso não impediu que se tornasse um assunto de conversa. Na verdade, o Sun postou um emoji de pintura de unhas nas redes sociais após a vitória. Esta, é claro, não é a primeira vez que isso acontece. Qualquer interação entre Clark e outros jogadores que se torne física é dissecada ad nauseum.

Clark não falou sobre o exame que ela vem fazendo nos últimos anos, mas Sides defendeu suas jogadoras após o jogo.

“Há muito discurso ofensivo e odioso acontecendo por aí, e é inaceitável”, disse Sides. “Isso é basquete, e esse é o trabalho deles, e eles estão fazendo o melhor que podem. E quando fica pessoal para mim, não há razão para isso. Esses caras têm que ouvir e assistir — a mídia social é a vida deles. É só o que eles fazem. E eles têm que ler e ver essas coisas constantemente, e apenas todas as histórias que são feitas do que as pessoas veem ou pensam que veem. Simplesmente não é aceitável quando fica pessoal.”

Talvez agora que a temporada acabou, haja algum tempo para reflexão. Como Clark disse, “Sinto que o basquete realmente consumiu minha vida por um ano. Então, sinto que será bom para mim refletir sobre tudo o que aconteceu.”

Ela não tem planos de pegar uma bola de basquete nas próximas semanas. Mas você pode encontrá-la em um campo de golfe em algum lugar em Indiana até o tempo esfriar.

“Vou me tornar um jogador de golfe profissional”, disse Clark rindo.

“Não muito”, disse Boston. “Continue jogando basquete.”