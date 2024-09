Anthony Joshua, de ‘Gladiador’, pesa mais que Daniel Dubois

Centenas de fãs de boxe lotaram a Trafalgar Square, em Londres, na sexta-feira para assistir Anthony Joshua e Daniel Dubois se pesarem e se enfrentarem pela última vez antes da luta pelo título dos pesos pesados ​​da IBF no Estádio de Wembley, no sábado.

Joshua (28-3, 25 KOs) pesava 252 libras, um pouco mais pesado que Dubois (21-2, 20 KOs), que pesava 248 libras.

Depois de descer da balança, Joshua fez um apelo aos fãs, a maioria dos quais estava torcendo por ele e não pelo oponente.

“Se eu puder lhe pedir um favor, vá para casa hoje à noite e faça uma oração por mim, pelo sucesso amanhã, para que eu me torne tricampeão mundial dos pesos pesados”, disse Joshua.

“Eu me vejo como um gladiador e estou prestes a entrar na arena amanhã para me apresentar para as pessoas que amam ver sangue, coragem e glória.”

Dubois era um pouco mais reservado e parecia extremamente focado.

“Estou pronto para lutar, só falta entrar no ringue e lutar. Estou pronto para ir. Muito trabalho para isso, muito treinamento. Eu ganho de qualquer maneira necessária”, disse Dubois.

A pesagem encerrou uma semana de lutas movimentada, com eventos acontecendo em alguns dos locais mais emblemáticos de Londres — incluindo compromissos com a mídia no Old Billingsgate, uma sessão de fotos em frente à Tower Bridge, grandes chegadas na Leicester Square e uma entrevista coletiva no Guildhall, construído em 1440.

Anthony Joshua pesou um pouco mais que Daniel Dubois antes da luta pelo título dos pesos pesados ​​da IBF. Richard Pelham/Getty Images

“Com a temporada de Riad, eles realmente forçam os limites. Em Los Angeles, algumas semanas atrás, nós tomamos conta do Píer de Santa Monica [and] “o Teatro Chinês”, disse Eddie Hearn, promotor de Joshua, à ESPN.

“Esta é obviamente a Trafalgar Square… então, primeiro, é muito mais perto de casa e, segundo, é um custo e investimento considerável para fazer [hold events].

“Foi incrível a semana toda, e esta é a cereja do bolo antes do que será uma noite histórica em Wembley amanhã.

Sobre Joshua, Hearn disse que ele está na melhor forma da carreira, mas alertou que Dubois será um teste difícil.

“AJ está em um lugar que eu nunca o vi antes. Quer dizer, eu sempre fico nervoso com suas lutas, mas ele mentalmente, fisicamente, parece tão pronto. Mas Dubois é um punhado, não vai ser uma luta fácil”, disse Hearn.

“Mas acredito que ele sairá vitorioso amanhã e se tornará tricampeão mundial dos pesos pesados.

Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, confirmou na quinta-feira que os ingressos estavam esgotados, com um público recorde do pós-guerra de 96.000 pessoas esperado em Wembley na noite de sábado.

Frank Warren, promotor de Dubois, disse que o evento será inesquecível.

“Bombas a solta, é isso que vai acontecer”, disse Warren.

“Estou muito animado, é uma luta enorme e vamos ver fogos de artifício amanhã.

“[Dubois] é um jovem, que acabou de fazer 27 anos, ele mostrou do que é capaz. Ele é calmo, tranquilo e controlado. Amanhã à noite, vocês verão algo especial.”