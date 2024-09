Anthony Joshua divulga declaração após derrota devastadora por nocaute de Daniel Dubois

Anthony Joshua ainda tem planos de ser campeão novamente.

O astro do boxe britânico caiu de cara contra o compatriota inglês Daniel Dubois no último sábado, sendo completamente dominado pela maior parte da disputa antes de Dubois derrubá-lo para a contagem no Round 5 diante de uma casa lotada no Estádio de Wembley, em Londres. Joshua estava tentando segurar o ouro dos pesos pesados ​​pela primeira vez desde 2021, mas foi Dubois que defendeu com sucesso seu título IBF enquanto ganhava a maior vitória de sua carreira.

Na segunda-feira, Joshua divulgou uma declaração nas redes sociais, agradecendo seus apoiadores e prometendo continuar sua jornada de volta ao topo.

“Sim, eu sei que ficamos aquém, mas temos que olhar para todos os aspectos positivos”, disse Joshua. “Essa é a mentalidade e essa é a perspectiva que temos que ter, uma positiva. Sempre. Veja o que alcançamos no espaço de 11 anos, é fenomenal e eu quero agradecer a cada um de vocês que está comigo. Que jornada de montanha-russa.

“Mas você sabe qual é o problema? É que ainda está longe de acabar. Fizemos isso uma vez, fizemos duas vezes. Fazer pela terceira vez não foi fácil, mas acredito que é algo que posso conseguir. É sobre dar os passos certos para frente, trabalhar duro e provar, e tem que vir daqui [taps chest] mais do que tudo. Não pode vir de nenhuma voz ou influência externa, tem que vir daqui, e só faz um dia, mas quando sento e penso, sei que tenho muito disso. Sei que tenho muito disso.”

Joshua, que faz 35 anos em outubro, havia acumulado quatro vitórias consecutivas para se recuperar de um par de derrotas para Oleksandr Usyk. Ele seguiu um par de vitórias sobre os veteranos Otto Wallin e Robert Helenius com um nocaute impressionante do ex-campeão do UFC Francis Ngannou, e uma performance impressionante contra Dubois poderia ter preparado um confronto muito aguardado com Tyson Fury.

Fury está atualmente definido para uma revanche contra Usyk em 21 de dezembro, após perder para a estrela ucraniana em maio. Não está claro qual caminho Joshua tem para eventualmente marcar uma luta com qualquer um desses possíveis rivais pesos pesados, mas parece que ele está disposto a se esforçar.

“Mantenha os cintos de segurança apertados, porque bem no fundo, bem no fundo, aqui dentro, eu sei que temos muito mais a trazer e muito mais a trazer para o jogo”, disse Joshua. “Que isso continue por muito tempo.”