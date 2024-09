Anthony Joshua vs. Daniel Dubois: atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting traz atualizações ao vivo, rodada a rodada, de Anthony Joshua x Daniel Dubois, de uma das lutas de boxe mais aguardadas do ano no Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra, na tarde de sábado.

O evento principal está previsto para começar por volta das 17h ET no pay-per-view DAZN e PPV.com. Confira nossa página de resultados Joshua vs. Dubois para descobrir o que aconteceu no undercard.

Anthony Joshua (28-3) conquistou quatro vitórias consecutivas, incluindo um nocaute devastador sobre o ex-campeão do UFC Francis Ngannou em março passado.

Daniel Dubois (21-2) foi recentemente promovido a campeão mundial dos pesos pesados ​​da IBF depois que Oleksandr Usyk deixou o cinturão vago. Ele derrotou Filip Hrgovic por nocaute técnico no oitavo round em junho passado para ganhar o título interino da IBF.

Veja abaixo o blog ao vivo do evento principal de Joshua x Dubois.

Rodada 1:

Rodada 2:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10:

Rodada 11:

Rodada 12: