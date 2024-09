Anthony Joshua vs. Daniel Dubois hora de início, programação de TV, caminhadas no ringue

Horário de início e programação de TV da luta entre Anthony Joshua e Daniel Dubois no Estádio de Wembley, em Londres, na noite de sábado.

Este post ajudará a explicar o card de luta entre Joshua e Dubois e em que momento os headliners devem entrar no ringue.

O evento apresenta um card de 6 lutas encabeçado pela luta pelo campeonato dos pesos pesados ​​Joshua vs. Dubois no pay-per-view DAZN e PPV.com. As caminhadas no ringue Joshua vs. Dubois devem ocorrer aproximadamente às 17h00 horário do leste dos EUA.

Joshua busca se tornar campeão novamente pela primeira vez desde 2021, quando perdeu a primeira de duas lutas consecutivas para Oleksandr Usyk. A estrela britânica se recuperou com quatro vitórias consecutivas, incluindo um nocaute espetacular do ex-campeão do UFC Francis Ngannou em sua luta mais recente.

Dubois entra no evento principal de sábado como o atual detentor do título da IBF. Ele foi recentemente promovido ao status de indiscutível depois que Usyk deixou desocupada sua parte do cinturão.

A luta preliminar entre Joshua e Dubois está prevista para começar às 11h (horário do leste dos EUA).

Veja a programação completa abaixo.

Carta de Luta (PPV.com às 11h ET)

Anthony Joshua vs. Daniel Dubois — Luta pelo título dos pesos pesados ​​da IBF

Tyler Denny vs. Hamza Sheeraz — Luta pelo título europeu dos médios da EBU

Anthony Cacace vs. Josh Warrington — Luta pelo título superpluma da IBF e IBO

Ishmael Davis vs. Josh Kelly — luta de 12 rounds de peso médio

Joshua Buatsi vs. Willy Hutchinson — Luta pelo título interino dos meio-pesados ​​da WBO

Mark Chamberlain vs. Josh Padley — luta de 10 rounds no peso leve