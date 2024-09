Anthony Joshua vs. Daniel Dubois resultados ao vivo e análise

Anthony Joshua retorna ao Estádio de Wembley, em Londres, pela quarta vez para enfrentar o campeão peso-pesado da IBF, Daniel Dubois, no sábado (DAZN PPV).

Joshua (28-3, 25 KOs), de Watford, Inglaterra, é um bicampeão peso-pesado. Ele ganhou o título IBF contra Charles Martin em 2016, tornou-se um campeão unificado de três cinturões quando derrotou Wladimir Klitschko na luta do ano de 2017 da ESPN e levou o campeonato WBO de Joseph Parker em 2018.

Dubois (21-2, 20 KOs), de Londres, é um ex-campeão interino da IBF que foi elevado a campeão pleno depois que Oleksandr Usyk deixou o cinturão vago em junho para buscar uma revanche com Tyson Fury.

Também no card, Joshua Buatsi enfrenta Willy Hutchinson em uma luta de 12 rounds pelo título interino meio-pesado vago da WBO. Buatsi (18-0, 13 KOs), de Accra, Gana, e agora morando em Londres, venceu 13 de suas primeiras 15 lutas por nocaute, mas foi longe nas últimas três, incluindo uma performance dominante contra Dan Azeez em fevereiro.

Hutchinson (18-1, 13 KOs), de Carstairs, Escócia, estava subindo rapidamente na hierarquia do boxe do Reino Unido até sofrer uma derrota por nocaute técnico no quinto round para Lennox Clarke em março de 2021. Hutchinson se recuperou e venceu cinco lutas consecutivas.

Fique aqui para resultados e análises ao vivo de Londres.