Anthony Joshua vs. Daniel Dubois vídeo completo da luta com os melhores momentos

Assista ao vídeo completo dos destaques da luta de Anthony Joshua x Daniel Dubois do confronto principal no sábado à noite, cortesia de vários veículos de comunicação.

Joshua vs. Dubois aconteceu em 21 de setembro no Wembley em Londres, Inglaterra. Anthony Joshua (28-4) e Daniel Dubois (22-2) se enfrentaram no evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no DAZN e PPV.com.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Joshua vs. Dubois, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: Dubois trabalhando atrás de seu jab enquanto Joshua tenta boxear de fora. É Dubois quem marca primeiro, empurrando Joshua para o canto, forçando Joshua a socar para sair. O jab acerta em cheio para Dubois. Joshua revida com um 1-2. Joshua tenta estabelecer o jab. Dubois avança novamente, mas eles empatam. O árbitro avisa Dubois sobre inclinar a cabeça. Joshua acerta um uppercut. Um overhand forte de direita de Dubois derruba Joshua no final do round! Ele responde à contagem e o round chega ao fim. Uau!

O MMA Fighting pontuou o round em 10-8, Dubois.

Rodada 2: Dubois balançando tacos no começo. Joshua acerta um jab, mas isso não desacelera Dubois. O campeão acertando socos pesados, Joshua está em modo de sobrevivência. Ele tem que clinchar para se orientar. Dubois com um soco direto e nítido. Apenas jabs de Joshua, ele está sendo dominado pelo poder de Dubois. Dubois dobra seu jab. Joshua vai para o corpo, mas ele deixa sua cabeça lá fora e Dubois conecta com uma direita. Mão direita marca para Joshua. Jab de Dubois fecha o round.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Dubois. No geral, 20-17 Dubois.

Rodada 3: Dubois pega Joshua de novo. Ele deixou Joshua na defensiva durante boa parte da disputa. Dubois dobra o jab, então acerta um direto para empurrar Joshua para trás. Joshua erra um soco selvagem e recebe um golpe no corpo. Dubois apenas marcando Joshua enquanto o persegue pelo ringue. O jab de Joshua faz pouco para quebrar o ritmo de Dubois. Fazendo um loop para a esquerda de Dubois e Joshua está em Jelly legs novamente. Dubois ataca e Joshua é derrubado no tatame novamente, bem no gongo. Ele responde à contagem. É tudo Dubois enquanto nos dirigimos para o quarto.

O MMA Fighting pontuou o round 10-8, Dubois. No geral, 30-25 Dubois.

Rodada 4: Dubois acerta nos primeiros 10 segundos e Joshua cai novamente. O árbitro conta e estamos de volta. Dubois corre, Joshua volta para o tatame, o árbitro decide que foi um deslize. A multidão pensou que estava tudo acabado. Dubois não desiste, pois está apenas acertando martelos. Não tenho certeza de quanto Joshua ainda tem a oferecer aqui. Golpe rasteiro de Dubois e há um respiro muito necessário para Joshua, pois a ação é pausada. Duas mãos esquerdas seguram Joshua nas cordas, ele se mantém de pé de alguma forma. O gancho de esquerda de Dubois está zumbindo em Joshua. Há um uppercut de Joshua, talvez muito pouco, muito tarde. Joshua sorrindo e colocando a língua para fora, sem saber como isso vai funcionar para ele. Jab no corpo de Joshua.

O MMA Fighting pontuou o round 10-8, Dubois. No geral, 40-33 Dubois.

Rodada 5: Eles trocam jabs. Joshua acerta uma direita que gera uma reação enorme da multidão. Ele acerta mais duas e parece que ele está conseguindo alguma coisa, então Dubois o DERROTA com uma direita de contra-ataque. Joshua deitado no tatame, eles estão dando a contagem, mas ele não está se recuperando daquele golpe. O árbitro faz a contagem e ACABOU. E ainda assim, Daniel Dubois!