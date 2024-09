Anthony Richardson conecta com Alec Pierce em TD de bola profunda

INDIANÁPOLIS — Anthony Richardson está de volta — em grande estilo.

O quarterback do Indianapolis Colts, em seu primeiro jogo da temporada regular desde que voltou de uma lesão no ombro que encerrou sua temporada na temporada passada, lançou um passe para touchdown de 60 jardas para Alec Pierce, dando aos Colts uma vantagem inicial sobre o Houston Texans.

Richardson escorregou em seu dropback, mas se recuperou e encontrou Pierce correndo pelo meio do campo contra Derek Stingley Jr. e Jimmie Ward. Pierce ultrapassou a dupla de defensores, e o passe de Richardson o encontrou facilmente pouco antes de ele cruzar a linha do gol com 5:12 restantes no primeiro quarto.

O passe foi lançado 58 jardas aéreas abaixo do campo, apenas o quinto passe para TD a pelo menos 58 jardas aéreas desde que a ESPN começou a monitorar jardas aéreas em 2006, de acordo com o ESPN Stats & Information.

Richardson começou apenas quatro jogos na temporada passada antes de sofrer uma entorse na articulação AC.

Os Colts lideram por 7 a 6 no final do primeiro quarto.