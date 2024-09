Anthony Rizzo, do Yankees, é arrebatado pela homenagem dos Cubs no retorno a Chicago

CHICAGO — Uma montagem de vídeo pré-jogo de sua carreira como Cubs, seguida de uma ovação de pé, quase levou o primeira base do New York Yankees, Anthony Rizzo, às lágrimas antes de seu time derrotar o Chicago por 3 a 0 na sexta-feira.

Rizzo teve uma rebatida e uma caminhada em seu primeiro jogo no Wrigley Field desde que foi negociado com Nova York em 2021.

“Eu estava tentando me segurar”, disse Rizzo depois. “Mas você tem que aproveitar esses momentos. Eu estava apenas sendo cru. Eu amava isso aqui. Eu amava jogar no Wrigley todos os dias. A atmosfera é incomparável.”

Rizzo, 35, jogou nove temporadas em Chicago antes de ser negociado, ajudando os Cubs a ganhar um título da World Series em 2016 — o primeiro do time em 108 anos. Por esse motivo, assim como seu trabalho de caridade dentro da comunidade de Chicago, ele é considerado uma das figuras mais queridas daquela era do beisebol dos Cubs. Na sexta-feira, ele recebeu mais de 200 pacientes com câncer no jogo.

“Foi muito legal, 40.000 pessoas o admirando do jeito que ele merece”, disse o ex-companheiro de equipe Ian Happ.

Anthony Rizzo, que jogou nove temporadas pelo Chicago Cubs, tira o boné para a multidão após uma ovação de pé em seu primeiro retorno ao Wrigley Field desde que foi negociado com os Yankees em 2021. Matt Dirksen/Chicago Cubs/Getty Images

De 2012 até sua saída, Rizzo fez mais home runs em Wrigley do que qualquer outro jogador da liga. Ele também foi o capitão de fato do time, já que os Cubs foram para a pós-temporada cinco vezes diferentes.

“Quero aproveitar o fim de semana todo”, disse Rizzo sobre seu retorno. “Não sei quando poderei jogar neste campo novamente. Espero que ganhemos. É isso. Essa é a coisa mais importante.”

Os Yankees garantiram uma vitória no Jogo 1 da série, com quatro arremessadores combinados para um one-hitter, enquanto Aaron Judge impulsionou sua 125ª corrida da temporada com uma dupla no terceiro inning. Foi tudo o que Nova York precisava para quebrar uma sequência de duas derrotas, enquanto os Yankees tentam tirar a AL East do Baltimore Orioles.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Rizzo espera ajudar depois de se recuperar de uma fratura no braço que o manteve fora da escalação por mais de dois meses.

Antes do jogo, Rizzo disse que ser negociado — especialmente para os Yankees — foi a melhor coisa que aconteceu para ele, porque o tirou da zona de conforto.

“Ser negociado me ensinou muito sobre a vida em geral e me ajudou a crescer como indivíduo”, disse Rizzo. “Quando isso é arrancado, você entra em algum lugar onde é um novato novamente. É sobre construir relacionamentos novamente.”

Rizzo construiu esses relacionamentos em cada parada de sua carreira, especialmente em Chicago, onde os fãs o festejavam toda vez que ele entrava em campo ou vinha para o bastão. Seu lugar na história da franquia está garantido.

“Foi um grande momento”, disse Rizzo sobre a cerimônia pré-jogo. “É algo que vou lembrar para sempre e estimar para sempre. Poder voltar e ter aquele momento foi realmente especial.”