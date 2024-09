Anthony Rizzo, do Yankees, não busca encerramento no retorno de Chicago

Anthony Rizzo não sente uma sensação de encerramento em sua primeira viagem ao Wrigley Field desde que foi negociado com o New York Yankees pelo Chicago Cubs há três anos.

O primeira base de Nova York não tem certeza se algum dia precisará encerrar o jogo em Chicago depois de ajudar o Cubs a ganhar seu primeiro título da World Series em 108 anos em 2016.

“Acho que essa porta sempre estará aberta em Chicago”, disse Rizzo. “A quantidade de respeito que tenho pela base de fãs de lá, e o amor que tenho por eles e pelos Cubs.”

Não que ele não tenha sentimentos semelhantes pelos Yankees, que recontrataram Rizzo após a temporada de 2021 e novamente um ano depois para seu atual contrato de US$ 40 milhões por dois anos, com opção de renovação até 2025.

“Por mais que amemos Chicago, acho que o lugar onde acabamos foi perfeito para nós”, disse ele.

Ainda assim, nada se compara à magia de oito anos atrás, quando Rizzo teve talvez sua melhor temporada geral e os Cubs venceram Cleveland em um épico Jogo 7 na World Series.

O primeiro campeonato para os Cubs desde 1908 veio praticamente na metade das mais de nove temporadas de Rizzo com eles. Rizzo surgiu no sistema de Boston antes de uma troca para San Diego, e os Padres mais tarde o enviaram para os Cubs.

“Depois que vencemos a World Series, as histórias que você ouviu, todas as fotos das pessoas indo para os túmulos — apenas as inúmeras histórias que você ainda ouve”, disse Rizzo. “Foi realmente especial depois que vencemos e apenas os anos depois, estar lá, ver o quão felizes aqueles fãs estavam. Acho que qualquer um que você perguntar sobre aquele time dirá praticamente a mesma coisa.”

Não é de surpreender que na era da agência livre e do acordo de prazo de troca, a maioria dos jogadores daquele time esteja em outro lugar. Enquanto Rizzo mantém contato com vários deles, a série que começa na sexta-feira será tanto sobre a venerável casa dos Cubs quanto qualquer outra coisa.

E aqueles fãs.

“Eu adorei”, disse Rizzo sobre jogar no Wrigley. “Os fãs trazem a energia para lá todos os dias, semelhante ao Yankee Stadium, semelhante ao Fenway, semelhante ao Dodger Stadium. Acho que o Fenway é meu lugar favorito para visitar como visitante, e estou animado para ir ao Wrigley como visitante e simplesmente voltar e estar do outro lado disso.”

Em 2016, Rizzo atingiu .292 com 32 home runs e 109 RBIs, esses números de poder empataram com seu recorde de carreira. Foi a mais recente de suas três indicações ao All-Star, que aconteceram consecutivamente, e foi a única temporada em que ele foi vencedor do Gold Glove e do Silver Slugger.

Os números não foram exatamente os mesmos com os Yankees, mas as lesões atormentaram as últimas duas temporadas. Rizzo, de 35 anos, teve uma concussão no ano passado e recentemente retornou de uma fratura no antebraço direito que o afastou por cerca de 2 meses e meio.

Os Cubs e os Yankees jogaram uma série cada uma das duas últimas temporadas, mas ambas foram em Nova York. Agora, Rizzo espera pelo que parece certo ser uma saudação calorosa dos fãs dos Cubs.

“Vai ser incrível”, disse o gerente do Yankees, Aaron Boone, que visitou Wrigley frequentemente como jogador, já que suas primeiras seis temporadas nas grandes ligas foram com o rival da NL Central, Cincinnati. “Ele ficará para sempre gravado na história deles e será amado para sempre naquela cidade. Tenho certeza de que é emocionante para ele voltar.”

Por mais que ele aprecie o que aconteceu em Chicago, Rizzo acredita que o momento foi muito bom para o acordo de prazo final que o trouxe para Nova York, quando os Cubs estavam entrando em uma fase de reconstrução.

“Só de ser negociado foi um refresco para minha carreira”, disse Rizzo. “Poder viver na cidade e jogar no Yankee Stadium é algo que eu queria que todo jogador de beisebol pudesse experimentar. As luzes estão mais brilhantes. Elas brilham um pouco mais a cada dia. Isso traz o melhor de você.”