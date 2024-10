Antoine Griezmann se aposenta da seleção francesa

Antoine Griezmann aposentou-se do futebol internacional após 10 anos na seleção francesa, anunciou o jogador na segunda-feira.

Griezmann, de 33 anos, foi uma peça fundamental nas seleções francesas que chegaram a três finais importantes – perdendo a final do Euro 2016 em casa, vencendo a Copa do Mundo de 2018 e sendo derrotadas na final da Copa do Mundo de 2022 – além de vencer a UEFA de 2021. Liga das Nações.

As últimas partidas do atacante do Atlético Madrid pela França aconteceram nos jogos deste mês da Liga das Nações, depois de fazer parte da equipe que foi derrotada na semifinal do Euro 2024 pela Espanha.

“É com o coração cheio de lembranças que encerro este capítulo da minha vida”, postou Griezmann nas redes sociais. “Obrigado por esta magnífica aventura tricolor e até breve.”

“Hoje, com profunda emoção, anuncio a minha aposentadoria como jogador da seleção francesa”, disse Griezmann. “Depois de dez anos incríveis marcados por desafios, sucessos e momentos inesquecíveis, chegou a hora de virar a página e abrir espaço para a nova geração.

“Vestir esta camisa foi uma honra e um privilégio… Deixo a seleção francesa com um sentimento de orgulho e gratidão. Tive a honra de representar o nosso país e a oportunidade de vivenciar momentos extraordinários, como ser campeão mundial .

“Vou continuar acompanhando Os azuis com paixão. Estou convencido de que o futuro é brilhante e mal posso esperar para ver a próxima geração brilhar.”

Antoine Griezmann fez parte da seleção francesa que chegou às semifinais do Euro 2024 neste verão. (Foto de Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Griezmann estreou-se pela França em março de 2014, numa vitória amigável por 2-0 sobre a Holanda. Seu treinador ao longo de sua carreira internacional foi Didier Deschamps, que comanda seu país desde 2012.

Em 2016, Griezmann fez sete jogos quando a França chegou à final do Campeonato da Europa, onde foi derrotada por Portugal por 1-0.

Dois anos depois, ele foi titular em todos os jogos da vitória da França na Copa do Mundo da Rússia, marcando quatro gols, incluindo um pênalti na final contra a Croácia.

Ele recebeu aplausos jogando em uma posição mais retraída no meio-campo quando a França chegou à final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde foi derrotada nos pênaltis pela Argentina.

Griezmann disputou um total de 137 partidas pela França, marcando 44 gols. Ele foi titular pelo Atlético no empate em 1 a 1 no clássico com o Real Madrid na LaLiga, no domingo.

O atacante tem dito frequentemente que gostaria de encerrar sua carreira jogando na MLS.