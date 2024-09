Antonio Pierce critica Raiders por ‘decisões de negócios’ tomadas em derrota

LAS VEGAS — Antonio Pierce balançou com raiva para frente e para trás por mais de cinco minutos no pódio pós-jogo, o técnico do Las Vegas Raiders buscando respostas após a impressionante derrota de seu time por 36 a 22 para o Carolina Panthers.

Pierce tinha certeza de uma coisa: seu time não apareceu para a estreia em casa — e ele atacou alguns jogadores não identificados.

“Conforme o jogo avançava”, disse Pierce, “acho que definitivamente houve alguns indivíduos que tomaram decisões de negócios. E tomaremos decisões de negócios daqui para frente também.

“Levamos uma surra… Eu também teria vaiado a gente.”

Considerando o que estava em jogo — uma estreia festiva em casa após a emocionante vitória de virada na semana passada sobre o Baltimore Ravens, com os Panthers, até então sem vitórias, tendo deixado no banco sua antiga escolha número 1 do draft, Bryce Young, em favor do veterano quarterback Andy Dalton, no 14º ano, e o ataque dos Raiders tendo aparentemente alcançado a defesa oportunista do time — essa derrota, para observadores de longa data, foi comparável a várias derrotas embaraçosas na memória recente.

Desde a derrota para o Indianapolis Colts e o ex-técnico do ensino médio Jeff Saturday em 2022 em seu primeiro jogo da NFL no comando — cuja consequência levou o então QB dos Raiders, Derek Carr, a chorar no pódio — até a derrota para Baker Mayfield dois dias depois de se juntar ao Los Angeles Rams no final da mesma temporada, até a derrota na temporada passada para o Chicago Bears, que começou com o novato não selecionado Tyson Bagent como quarterback.

A diferença? Esses Raiders foram completamente dominados por Dalton e os Panthers.

“Temos muitas pessoas que precisam se olhar no espelho”, disse o defensive end dos Raiders, Maxx Crosby, que foi severamente prejudicado por uma torção no tornozelo esquerdo sofrida na penúltima jogada da vitória dos Raiders em Baltimore e terminou o domingo com três tackles e um passe defendido.

“Todo mundo tem que continuar melhorando. Não é o fim do mundo, mas é um chamado para despertar, sabe o que quero dizer? Temos que melhorar. Ponto final. Simples assim.”

Os Raiders cederam 437 jardas totais para Dalton & Co., que também dominaram o tempo de posse de bola de 36:02 a 23:58. Ofensivamente, apenas 55 das 331 jardas ofensivas de Las Vegas vieram do chão. E os Raiders estavam perdendo por até 33-7 no início do quarto período.

O wide receiver dos Raiders, Davante Adams, pareceu intrigado com a afirmação de Pierce de que os jogadores tomam “decisões de negócios” no final do jogo.

“Eu sinto que, não sei, é difícil para mim identificar isso”, disse Adams, que teve quatro recepções em nove alvos para 40 jardas. “Não tenho certeza.”

Crosby deu sua opinião.

“Não sei. Há muitas coisas. Você tem que assistir ao filme”, ​​ele disse. “Simplesmente não foi bom o suficiente. Foi só uma derrota feia. Quer dizer, m—da. Não jogamos nosso melhor futebol.”

Enquanto isso, Pierce disse que não se deve esperar muita coisa da substituição do quarterback titular Gardner Minshew por Aidan O’Connell, com 4:47 para o fim do jogo e Las Vegas perdendo por 36 a 15.

“O jogo estava meio fora de controle, e nós temos dois quarterbacks que brigaram”, disse Pierce em referência à competição do training camp, eventualmente vencida por Minshew. “Deixe o outro cara entrar lá e ver o que ele pode fazer por um tempo.”

O’Connell liderou os Raiders em um drive de 13 jogadas e 70 jardas para touchdown, completando 9 de 12 passes para 82 jardas, incluindo um TD de 8 jardas para Tre Tucker, enquanto outro passe quase foi interceptado.

Minshew, por sua vez, passou para 214 jardas, completando 18 de 28 tentativas, com um passe para touchdown de 13 jardas para Jakobi Meyers e uma interceptação.

“É uma droga, obviamente, especialmente em casa”, disse O’Connell. “Você queria dar mais um passo à frente e, com sorte, conseguir uma vitória aqui, mas vamos nos recuperar. O lado bom do futebol é que sempre tem o jogo na semana que vem.”