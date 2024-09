Antony, do Manchester United, resiste à transferência para o Fenerbahçe

Antony está determinado a permanecer no Manchester United, apesar do interesse do Fenerbahçe, disse uma fonte à ESPN.

Os clubes turcos podem contratar jogadores até sexta-feira e o Fenerbahce, administrado por José Mourinho, está entre os pretendentes a Antony. O ponta brasileiro jogou apenas um minuto dos três primeiros jogos do United na Premier League da temporada.

Uma fonte disse à ESPN que ele está interessado em jogar com mais regularidade, mas sua preferência é permanecer no Old Trafford mesmo que o Fenerbahçe faça uma oferta formal.

Antony, que tem três anos restantes de contrato, tem lutado para manter a forma desde sua transferência de £ 82 milhões do Ajax em 2022. No entanto, fontes disseram à ESPN que Erik ten Hag estaria relutante em perder o jogador de 24 anos depois que o clube sancionou a saída de Jadon Sancho para o Chelsea no dia do prazo de transferência no Reino Unido.

Enquanto isso, o United não apressará o retorno de Rasmus Højlund após lesão, disse uma fonte à ESPN, mesmo que isso signifique manter o atacante afastado por mais tempo do que o prazo inicial de seis semanas.

Højlund sofreu uma lesão no tendão da coxa no primeiro jogo da turnê de pré-temporada do United pelos EUA contra o Arsenal em 28 de julho. O clube confirmou na época que o jogador de 21 anos deveria ficar fora por seis semanas com a perspectiva de estar totalmente em forma após a atual pausa internacional.

Mas fontes disseram à ESPN que o United está adotando uma abordagem cautelosa em relação à reabilitação de Højlund, principalmente por causa das preocupações de que o internacional dinamarquês não teve o benefício de melhorar sua forma física durante o verão.

Højlund jogou pela Dinamarca contra a Alemanha nas oitavas de final da Euro 2024 em 29 de junho. Após férias, ele retornou a Carrington em 22 de julho. Højlund teve uma semana de treinamento antes de sofrer a lesão na derrota por 2 a 1 para o Arsenal em Los Angeles.

Ele tem trabalhado na academia de Carrington e participado de sessões individuais na grama, mas ainda não participou do treinamento em equipe com o restante do time de Ten Hag.

Højlund deve ser avaliado novamente esta semana antes da viagem a Southampton no sábado, mas fontes disseram à ESPN que ele não será pressionado a voltar à ação tão cedo, com planos em andamento para que ele retorne com calma.

O United está ansioso para evitar uma repetição dos problemas de lesão da temporada passada, que contribuíram para sua oitava colocação na Premier League. Mason Mount, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Victor Lindelöf e Leny Yoro estão todos ausentes por causa de lesão.

O time de Ten Hag perdeu dois dos três primeiros jogos da temporada, incluindo a humilhante derrota por 3 a 0 para o Liverpool no Old Trafford.

Na ausência de Højlund, o Ten Hag usou o meio-campista Bruno Fernandes como um falso nº 9 e deu ao contratado de verão Joshua Zirkzee sua estreia completa contra o Liverpool. Zirkzee marcou seus primeiros gols pela Holanda na vitória por 5 a 2 sobre a Bósnia e Herzegovina na Liga das Nações no sábado.