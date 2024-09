Apesar das estatísticas baixas, Travis Kelce, do Chiefs, diz que é o mesmo jogador

KANSAS CITY, Missouri – Travis Kelce disse que, apesar de seu início de temporada lento, ele é o mesmo jogador que era quando fazia temporadas de 1.000 jardas no início de sua carreira.

“Acho que as estatísticas deste ano podem dizer algo diferente, mas ao mesmo tempo você verá a mesma pessoa dentro deste prédio, e isso é tudo que realmente me importa”, disse Kelce. “Eu sou meu pior crítico. Tudo fora deste prédio é apenas barulho.

“Tenho sorte. Já tive sucesso no passado e percebi que a bola nem sempre pode ir para uma pessoa. Nem sempre pode ficar nas minhas mãos, mas, ao mesmo tempo, tenho todos os confie em [Patrick Mahomes] para tomar a decisão certa, e ele tem tomado ótimas decisões. Podemos não estar nos apresentando como [many] pontos como queremos, mas ao mesmo tempo estamos 3-0 e estamos fazendo algo certo.”

Kelce tem oito recepções para 69 jardas e nenhum touchdown antes do jogo do Kansas City Chiefs, no domingo, contra o Los Angeles Chargers. Ele teve seu recorde de sete temporadas consecutivas de 1.000 jardas quebrado no ano passado, ficando 16 jardas abaixo quando ficou de fora do jogo final.

Kelce completará 35 anos no dia 5 de outubro, mas indicou que está tão capaz fisicamente como sempre foi.

“Estou pronto para o rock”, disse ele.

Sem conseguir muita produção de Kelce, os Chiefs recorreram a outros jogadores. Rashee Rice é o principal recebedor, o tight end reserva Noah Gray tem em média quatro jardas a mais por recepção do que Kelce, e o novato Carson Steele foi o principal arremessador no jogo da semana passada contra o Atlanta Falcons.

“Eu amo a maneira como Rashee está jogando”, disse Kelce. “É divertido jogar com ele e é um dos meus caras favoritos no prédio. Colocamos mais confiança em Noah. É ótimo vê-lo ir lá e fazer as coisas que pode fazer e ele é um jogador completo.

“Fora disso, [Steele]também, acho que o surgimento de caras se aproximando e fazendo jogadas para nós e nos ajudando a ganhar jogos, acho que é o mais divertido até agora neste ano.

Kelce disse que os adversários estão jogando uma cobertura mais suave contra os Chiefs nesta temporada do que nos anos anteriores. Os Chiefs estão em 14º lugar na liga em jardas, mas sétimos em pontos.

“Acho que há um pouco de compreensão de que teremos que continuar trabalhando e não estamos onde queremos estar”, disse ele. “Queremos vencer todos os jogos que pudermos e ao mesmo tempo Às vezes há um senso de urgência ao longo da semana para acertar as coisas para o adversário que estamos enfrentando. E além disso, quando assistimos aos jogos em análise, estamos incessantemente tentando nos criticar para melhorar.