APLACC realiza 9ª Edição do Concurso Literário Cidade do Penedo de Poesia e Conto

Criado em 2007, o Concurso Literário “Cidade do Penedo de Poesia e Conto”, surgiu como forma eficiente de cumprir um dos principais objetivos institucionais da Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciências-APLACC: o incentivo à produção literária em Penedo e região. Assim, ao longo de suas oito edições, o certame tem mobilizado a juventude penedense e alcançado uma dimensão extraordinária ao passar a receber trabalhos das várias regiões do nosso país e também de autores estrangeiros, graças à implantação do sistema de inscrições on-line.

Chegando a sua nona edição, o Concurso, que nas duas edições anteriores ocorreu no mês de abril, uma vez que foi incluído na programação da Festa Literária de Penedo, volta a acontecer no mês de novembro, mais uma vez no palco do centenário Teatro Sete de Setembro. Abordando mais essa realização da Academia, o Presidente Moezio de Vasconcellos Costa Santos, ressaltou a importância da interação que o Concurso promove junto à comunidade penedense e também com autores de todo o Brasil e até mesmo residentes em outros países. “O evento constitui uma oportunidade real para que novos talentos surjam e apresentem seus textos, além de colocar em evidência o trabalho de poetas e contistas que já vêm produzindo e dando continuidade, em nossa Penedo e demais rincões onde possamos chegar através do nosso site, a uma riqueza cultural que, com certeza, deve ser incentivada e preservada”, afirmou Moezio.

Os poetas e contistas que quiserem participar do certame, assim como nas edições anteriores, deverão ler o Edital do Concurso, disponível aqui no site da APLACC (www.aplacc.org.br), onde encontrarão todas as informações necessárias para efetuarem suas inscrições, que estarão abertas a partir dessa segunda-feira (19/08).