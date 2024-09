Após ficar no banco, Young dos Panthers permanece positivo e promete “ser melhor”

CHARLOTTE, Carolina do Norte – Bryce Young admitiu na quinta-feira que ficou surpreso quando o técnico do Carolina Panthers, Dave Canales, o colocou no banco em favor do veterano Andy Dalton para o jogo de domingo contra o Las Vegas Raiders.

“Como competidor, obviamente não é como você sonha com o que vai acontecer”, disse Young em sua primeira entrevista desde que a decisão foi tomada na segunda-feira. “Não era algo que eu necessariamente esperava. Obviamente, não era algo que fosse ótimo ouvir.

“Cabe a mim colocá-los nessa situação.”

Young, com 2-16 como titular desde que os Panthers (0-2) o elegeram a primeira escolha do draft de 2023, assumiu repetidamente a responsabilidade pela decisão de colocá-lo no banco um dia após Canales dizer que seria titular pelos Raiders.

Ele nunca admitiu que estava bravo, embora fontes próximas à situação tenham dito que inicialmente ele estava.

Young também evitou especulações sobre se ele tem um futuro na Carolina, embora Canales tenha dito na quarta-feira que ainda acredita que o ex-astro do Alabama poderia ser um quarterback de franquia na NFL.

“Sou uma pessoa do dia a dia”, disse Young. “Falei sobre isso consistentemente. Coisas de grande porte, isso está fora do meu controle. Isso é coisa organizacional, para as pessoas lá de cima. Sou super grato por fazer parte da equipe, com nossa organização. Quero ajudar de todas as maneiras que puder.”

Uma fonte próxima a Young disse que o quarterback está “aberto a qualquer coisa” no que diz respeito a permanecer com os Panthers até o fim de seu contrato de novato ou ser negociado com outro time.

Canales disse na quarta-feira que negociar Young “não é algo que estamos considerando”.

Young passou os últimos dois dias comandando o time de olheiros. O coordenador defensivo Ejiro Evero disse que Young, de 5 pés e 10 polegadas e 204 libras, fez um ótimo trabalho desempenhando o papel do quarterback dos Raiders, Gardner Minshew.

“Quando você tem um cara que consegue se movimentar e fazer jogadas em movimento, ficar no pocket e fazer lançamentos… ele fez muitas coisas boas nos treinos contra nós e certamente está nos tornando melhores”, disse Evero.

Young disse que seu objetivo é ajudar o time da maneira que a equipe achar melhor.

Questionado se ele teria tempo suficiente para provar seu valor após uma temporada de estreia na qual o técnico Frank Reich foi demitido após um início de 1-10 e apenas dois jogos em sua segunda temporada sob o comando de um técnico novato, Young disse que isso cabe a outros decidir.

Mas, no final das contas, ele assumiu a responsabilidade por estatísticas que eram historicamente ruins, incluindo um QBR total de 9,1 nesta temporada, que está entre os piores da história da liga em jogos consecutivos.

“Eu tive muitas jogadas no ano passado e nos dois primeiros jogos”, disse Young. “Na maior parte, cada snap atingiu minhas mãos e eu não fiz o suficiente. Eu assumo a responsabilidade por isso. Há uma longa lista de coisas que eu queria que fossem melhores e eu continuarei a trabalhar, crescer, melhorar e ser melhor.

“Todo mundo tem circunstâncias. Se eu entrasse em campo e jogasse melhor e ganhasse jogos… e no final das contas isso caísse sobre mim e isso não acontecesse… não estaríamos tendo essa conversa.”