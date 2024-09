Após Vinicius Jr. ou Rodri ganharem a Bola de Ouro, era Yamal pode começar

O domínio contínuo da Espanha no futebol global será sublinhado esta semana quando a longa lista de candidatos à Bola de Ouro masculina deste ano for anunciada, e então ela será banhada a ouro de 24 quilates no final de outubro, quando o vencedor for anunciado em Paris. O vencedor, e a maioria dos cinco primeiros, serão espanhóis ou jogarão seu futebol de clube na LaLiga.

Seja por nacionalidade ou treinamento, natureza ou criação, o futebol espanhol é o berço de tudo o que é emocionante, inteligente, inspirador e, finalmente, vitorioso no futebol mundial. E tem sido assim por décadas. Yah, boo, é uma droga para a Premier League — vai ser oficial.

Os dois primeiros serão Vinícius Júnior e Rodri, enquanto os próximos melhores da classe devem ser Jude Bellingham, Dani Carvajal, Toni Kroos e Lamine Yamal. Uma mistura daqueles que cresceram sendo treinados à maneira espanhola (possuem a bola, fazem coisas inteligentes com ela, repetem ad infinitum) ou precisaram se mudar para LaLiga para florescer e serem devidamente reconhecidos.

Após uma mudança recente introduzida pelos organizadores franceses do Ballon d’Or, os juízes (repórteres de futebol indicados das 100 principais nações da FIFA) serão solicitados a considerar apenas a temporada 2023-24. No entanto, os critérios enviados a esses veneráveis ​​eleitores são uma leitura interessante; não há menção explícita de troféus ganhos, por exemplo.

Os organizadores (uma combinação de L’Equipe, France Football e UEFA) querem que esses 100 repórteres levem esses fatores em consideração ao votarem em seus cinco melhores jogadores:

1. Desempenho individual, determinação e imponência

2. Desempenho coletivo e histórico

3. Classe e jogo limpo

Vou declarar minhas cores aqui e agora (embora eu não tenha voto). Não vou reclamar se Rodri ou Vinícius vencer — e será um ou outro.

Minha seleção pessoal, por um triz, seria Rodri. Ele é, de longe, o jogador mais completo em qualquer posição em qualquer lugar do mundo. E isso é comprovado não apenas por estatísticas (74 jogos sem derrota em qualquer partida de 90 minutos pelo Manchester City entre fevereiro de 2023 e maio de 2024), um fluxo insaciável de títulos da Premier League, troféus internacionais consecutivos com a Espanha no último ano, mas também comprovado por sua inteligência futebolística excepcional. Liderança, gols, resistência inesgotável, visão, excelência técnica, habilidade aérea, articulação — Rodrigo Hernández tem tudo.

Um deles, Vinícius Júnior ou Rodri, ganhará a Bola de Ouro de 2024, mas eles devem aproveitá-la enquanto podem. Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty Images

Mas, assim como a sensação adolescente Yamal, sobre quem falarei em breve, suspeito que Rodri pode ser uma das “vítimas” desse processo, e ficarei arrasado pelos dois se for assim.

A razão é que jogadores na posição de Rodri quase nunca ganham esse prêmio. E jogadores que arremessam, e emocionam, e inventam, e marcam, e criam, e assustam os defensores, como Vinícius repetidamente faz, quase sempre ganham.

Houve 45 vencedores de 20 nações diferentes desde que a Bola de Ouro foi inventada em 1956. Apenas dois, Matthias Sammer e Lothar Matthäus, jogaram em um papel remotamente similar ao de Rodri. Sammer foi o último daqueles dois imperiosos e ferozes líberos/meio-campistas alemães a ganhar este troféu, e isso foi há 28 anos.

O caso de Vinícius, por sua vez, é óbvio. E embora a Bola de Ouro deva ser concedida por seus 10 meses a partir de agosto de 2023, qualquer um que tenha lido minhas colunas aqui sobre o atacante brasileiro nos últimos cinco anos sabe o quanto eu adoro esse homem que é mágica em uma garrafa.

Se “histórico” deve importar como orientação para os eleitores, então Vinícius tem isso: 12 grandes troféus de clubes com apenas 24 anos, além de um histórico de 100% de gols e vitórias em duas finais da Champions League. E, dado que o cara que está neste pódio não deveria fazê-lo apenas por causa de troféus ganhos na temporada anterior, é aqui que Vinícius provavelmente o supera em relação a Rodri.

Por quase duas décadas, a Bola de Ouro foi dominada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo porque eles se destacam significativamente de todos, exceto quatro ou cinco outros homens em toda a história do esporte. Mas agora que nenhum deles jamais ganhará novamente, estamos entrando em uma era em que seu futebol provavelmente precisa ser “cortável” para adicionar um brilho vencedor de votos à sua temporada. Com isso quero dizer que tudo que reluz será ouro.

É muito mais fácil para fãs e analistas de todas as idades e experiências, produtores de TV, fanáticos por mídias sociais e (caramba, vamos admitir) jornalistas ou editores pegar um clipe de uma jogada, uma assistência, um gol e transmiti-lo ou publicá-lo on-line e vê-lo se tornar global — viral é a palavra mais desajeitada e feia para isso.

O tipo de brilhantismo que Rodri personifica — qualidades ainda que comandarão as taxas máximas de transferência, os maiores salários e calibre monstruoso que continuará a ganhar troféus para jogadores como ele e seus clubes enquanto o futebol existir — é um pouco mais difícil de deixar brilhar em um clipe de 10 segundos. O quanto ele se importa com isso? Muito pouco, imagino.

Passei meia hora com Rodri durante a Euro 2024, entrevistando-o para um vídeo de masterclass da UEFA. Este é um homem que entende intimamente sua posição, seu papel, suas próprias qualidades, seu processo de aprendizado com o técnico do City, Pep Guardiola, suas oportunidades de continuar ganhando grandes troféus. Ele não é apenas abençoado com a capacidade de impor essas qualidades, mas de explicá-las, de ajudar os outros a compreender (jogadores, jornalistas, fãs) e, um dia, será capaz de liderar o clube que escolher como treinador, diretor técnico ou presidente.

Mas é menos provável que ele dê uma noz-moscada em um lateral, gire, vire, arranque “oohs” e “ahs” aduladores de uma multidão adoradora antes de dar uma assistência escaldante ou marcar no canto superior com a parte externa da chuteira direita. Aí está o seu fator “X”, que pode muito bem empurrar Vinícius para a frente no próximo mês ou mais de votação.

jogar 3:10 Como o destino levou a uma fotografia que captura ‘o início de duas lendas’ Conheça o fotógrafo Joan Monfort, que em 2007 capturou o jovem craque do Barcelona, ​​Lionel Messi, posando com um bebê Lamine Yamal para um calendário beneficente.

O que me leva, finalmente, a Yamal. Se você aplicar o termo do boxe “pound-for-pound” ao garoto de 17 anos agora, então ele está em ou perto de um nível igual a Rodri ou Vinícius em quanto ele merece ganhar este prêmio que, apesar de suas muitas falhas, continua sendo uma das indicações mais sólidas de grandeza.

Eu sei, eu sei… tendo estabelecido que esse prêmio diz respeito à temporada passada, não às semanas desde o início da nova campanha, estou trapaceando ao mencionar o fato de que não há ninguém no mundo agora que seja mais emocionante, mais inspirador, mais surpreendente do que Yamal.

Acredito também que ele tem certeza absoluta de ganhar o prêmio júnior Bola de Ouro — chamado Prêmio Kopa em homenagem ao vencedor da Bola de Ouro do Real Madrid em 1958, Raymond Kopa — na mesma cerimônia do grande prêmio em Paris, na segunda-feira, 28 de outubro.

Digo com certeza absoluta porque é assim que vejo, embora eu ache que haverá uma anomalia com Bellingham (o atual detentor do Kopa) tirando Yamal dos três primeiros na Bola de Ouro, mas sendo superado na disputa pelo Troféu Kopa — para o qual o astro inglês ainda era elegível na temporada passada — pelo extraordinário prodígio do Barcelona.

Deixe-me dar um pequeno contexto. Você deve ter visto como Yamal, na temporada passada, rasgou os livros de recordes do Barcelona e da Espanha ao fazer muitas coisas mais precocemente do que Pelé, Messi, Ronaldo, Johan Cruyff ou praticamente qualquer lenda que você queira mencionar. Então ele defendeu um futebol emocionante, ofensivo e inventivo durante um Campeonato Europeu quando muitos times internacionais de ponta e jogadores famosos estavam fixados em não perder.

Nesta temporada, ignorando o impacto de um ataque violento ao pai, Lamine continuou a carregar o time principal do Barcelona nos ombros, tendo completado 17 anos no verão.

Em toda a gloriosa história da Bola de Ouro, o jogador mais jovem a chegar ao top três foi Ronaldo Nazario, em 1996, com 20 anos e três meses, superando por pouco os outros únicos jogadores de 20 anos a chegarem ao pódio: o português Eusébio (1962), o italiano Gianni Rivera (1963) e Messi (2007).

Agora, Yamal é abençoado com a mesma marca de inteligência futebolística de Rodri — um pequeno computador zumbindo, ultra-afiado, que faz cálculos, onde o resto de nós tem o lobo frontal do cérebro. Mas, cara, ele é tão “clipável” quanto Vinícius.

Nesse ritmo, ele será o jogador mais jovem de todos os tempos, por uma margem considerável, em um pódio da Bola de Ouro no ano que vem — talvez o mais jovem vencedor de todos os tempos. Este ano provavelmente chegou um pouco cedo demais para o garoto que tinha acabado de fazer 16 anos quando a temporada começou a subir ao pódio dos três primeiros. Pena.

De qualquer forma: aqui estão minhas visões apaixonadas. A lista sai na quarta-feira, e os argumentos continuarão muito, muito além do vencedor ser anunciado em 28 de outubro. Em quem você aposta? Quem conquistou seu coração e, se você tivesse um, em quem votaria?