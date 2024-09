Apostas da Semana 3 da NFL de 2024 – Probabilidades, escolhas e linhas Chiefs-Falcons

O Kansas City Chiefs (2-0) visita o Atlanta Falcons (1-1) no “Sunday Night Football” para fechar a lista de jogos do dia. Liderados pelo favorito ao MVP Patrick Mahomes (+275), os atuais bicampeões do Super Bowl Chiefs vão pegar a estrada pela primeira vez nesta temporada.

Atlanta, enquanto isso, vem fresco de uma virada fora de casa sobre o Philadelphia Eagles. Depois de uma estreia difícil no Falcons, Kirk Cousins ​​teve um desempenho muito melhor na Semana 2, completando 20 de 29 passes para 241 jardas e dois touchdowns.

Os Chiefs, sem surpresa, são os favoritos, mas estão com apenas 6-13 contra o spread nos últimos 19 jogos no horário nobre.

Linhas de jogo

Espalhar: Chefes -3

Linha de dinheiro: Chefes (-170), Falcons (+145)

Acima/Abaixo: 46,5

Spread do primeiro semestre: Chefes -2,5 (-105), Falcons +2,5 (-1) 15

Total de pontos dos chefes: 24,5 (acima de -105/abaixo de -125)

Total de pontos dos Falcons: 21,5 (acima de -105/abaixo de -125)

Os adereços

Passagem

Total de jardas de passe de Patrick Mahomes: 274,5 (acima de +105/abaixo de -135)

Total de passes para TDs de Mahomes: 1,5 (acima de -165/abaixo de +130)

Total de jardas de passe de Kirk Cousins: 224,5 (acima de -145/abaixo de +115)

Total de passes para touchdown de Cousins: 1,5 (acima de +105/abaixo de -135)

Correndo

Total de jardas corridas de Bijan Robinson: 79,5 (acima de +110/abaixo de -140)

Total de jardas corridas de Carson Steele: 44,5 (acima de -120/abaixo de -110)

Recebendo

Total de jardas recebidas por Rashee Rice: 79,5 (acima de -100/abaixo de -130)

Total de jardas recebidas por Travis Kelce: 49,5 (acima de -110/abaixo de -120)

Total de jardas recebidas de Drake London: 59,5 (acima de -130/abaixo de -100)

Total de jardas recebidas de Kyle Pitts: 39,5 (acima de -120/abaixo de -110)

Total de jardas recebidas de Xavier Worthy: 39,5 (acima de -110/abaixo de -120)

Total de jardas recebidas por Darnell Mooney: 34,5 (acima de -125/abaixo de -105)

Total de jardas recebidas de Ray-Ray McCloud III: 34,5 (acima de +100/abaixo de -130)

Total de jardas recebidas de Bijan Robinson: 29,5 (acima de -115/abaixo de -115)

Escolhas de Tyler Fulghum

jogar 0:43 Principais estatísticas de fantasia de Xavier Worthy para a Semana 3 Confira alguns números fantásticos enquanto Xavier Worthy e os Chiefs enfrentam o Atlanta Falcons na Semana 3.

Kyle Pitts mais de 50 jardas recebidas (+145). Foi um começo lento para Pitts novamente. Este é o confronto, no entanto, que lhe dá sua melhor chance de estourar. Os Chiefs permitiram que os tight ends adversários pegassem 25 passes para 275 jardas nas duas primeiras semanas da temporada. Kirk Cousins ​​pareceu melhor contra os Eagles, liderando Atlanta no campo para o drive vencedor com menos de dois minutos para o fim. Atlanta deve mirar em Pitts frequentemente neste jogo, dado o que os tight ends de Baltimore e Cincinnati fizeram com esta defesa até agora.

Patrick Mahomes MAIS DE 0,5 INT. Mahomes já lançou três interceptações nas duas primeiras semanas da temporada. Agora com o running back Isiah Pacheco na IR, Andy Reid deve ser ainda mais incentivado a deixar Mahomes recuar sempre que possível. Devido a esse aumento esperado no volume de passes, também temos mais oportunidades para um erro. Os Falcons têm ótimos playmakers na secundária em AJ Terrell e Jessie Bates III.

Tendências de apostas

Os Falcons estão com 3-9 ATS em seus últimos 12 jogos como azarões entrando no SNF.

Kirk Cousins ​​tem 5-1 ATS em seus últimos seis jogos no horário nobre antes do SNF.

Patrick Mahomes tem três interceptações, o que seria o maior número em dois jogos por um quarterback para ganhar o prêmio de MVP desde 2002 (Rich Gannon). Mahomes tem -140 para lançar uma INT na Semana 3.

Rashee Rice ultrapassou sua meta de jardas recebidas em 7 jogos consecutivos desde a temporada passada, a maior sequência ativa entre wide receivers.

Bijan Robinson conseguiu mais de 100 jardas de scrimmage em ambos os jogos desta temporada; sua aposta na Semana 3 é de 106,5 e ele está -185 para atingir a marca do século novamente.

Os Chiefs estão 6-13 ATS em seus últimos 19 jogos no horário nobre. Os Falcons estão 2-8 ATS em seus últimos 10 jogos no horário nobre.

Os unders do horário nobre estão em 161-111-4 desde 2019 (.592). Os unders do “Sunday Night Football” estão em 57-31-2 nesse período (.648).

