Apostas no Troféu Heisman e CFP no início de 2024: Ewers é o favorito

Estamos apenas algumas semanas na temporada, mas nunca é cedo demais para acompanhar a disputa pelo Troféu Heisman e ver quais programas têm o que é preciso para vencer o Campeonato Nacional.

Dê uma olhada nas faculdades e jogadores que mais brilharam após a Semana 2 e suas intrigantes chances atuais de conquistar as honrarias mais prestigiosas do futebol universitário.

Quinn Ewers, QB, Texas Longhorns (+550)

Ewers surgiu como o favorito nas apostas após um forte começo de temporada, marcando a primeira vez que ele foi o favorito absoluto desde que as probabilidades foram publicadas em fevereiro. Como o quarterback de um talentoso time Longhorns que é um legítimo candidato ao campeonato nacional, Ewers se beneficia dos holofotes no Texas.

Em um confronto de alto nível contra o No. 10 Michigan na Big House em Ann Arbor, Ewers teve uma performance de destaque, completando 24 de 36 passes (66,7%) para 246 jardas e 3 touchdowns sem turnovers. Essa exibição em um grande jogo contra um oponente classificado na estrada aumenta significativamente suas credenciais do Heisman. Ele terá chances adicionais de vitórias marcantes quando o Texas enfrentar Oklahoma e Georgia em semanas consecutivas, bem como o Texas A&M para fechar a temporada.

Nico Iamaleava, QB, Voluntários do Tennessee (+1000)

Iamaleava é um quarterback muito elogiado com ferramentas físicas excepcionais. Em sua primeira partida contra Chattanooga, ele estabeleceu um recorde do programa para a maioria das jardas de passe em um tempo (314), ajudando a colocá-lo na conversa sobre Heisman. Como um quarterback de dupla ameaça, Iamaleava traz eficácia tanto pelo ar quanto pelo chão. Se ele continuar a melhorar e apresentar números fortes contra a competição da SEC, seu caso Heisman só ficará mais forte.

Ashton Jeanty lidera o país com 459 jardas corridas após a Semana 2. Foto AP/Lydia Ely

Ashton Jeanty, RB, Boise State Broncos (+3500)

Mais abaixo no quadro de apostas, Jeanty estourou no cenário nacional com um início de temporada notável. Na Semana 1 contra a Georgia Southern, o júnior de 5 pés e 9 polegadas apresentou números impressionantes: 267 jardas corridas em 20 corridas, seis touchdowns corridos (estabelecendo um recorde escolar e da Mountain West Conference) e uma média impressionante de 13,4 jardas por corrida. Ele seguiu isso na Semana 2 contra o No. 7 Oregon com outra performance estelar, correndo por 192 jardas em 25 corridas e marcando três touchdowns.

As 459 jardas corridas acumuladas por Jeanty e nove touchdowns o colocam no ritmo para totais de temporada potencialmente recordes. Suas performances ganharam reconhecimento nacional, com Robert Griffin III nomeando Jeanty como seu favorito para o Troféu Heisman nº 1 após a Semana 1. Ele enfrenta desafios significativos como um jogador do Grupo 5, no entanto, já que o último vencedor do Heisman G5 foi em 1963 (Roger Staubach, Navy).

Escolhas do campeonato nacional

Após a segunda semana da temporada de futebol americano universitário, aqui estão meus dois principais times para vencer o campeonato nacional:

Bulldogs da Geórgia (+275)

A Geórgia continua sendo a principal candidata, tendo vencido dois títulos nacionais nos últimos três anos. Nesta temporada, os Bulldogs ainda não sofreram um touchdown na defesa em dois jogos, e o quarterback Carson Beck parece estar no controle total do ataque. Sua combinação de talento de elite, treinamento e pedigree recente de campeonato os mantém como o time a ser batido.

Texas Longhorns (+550)

Os Longhorns fizeram uma grande declaração com uma vitória de 31-12 fora de casa sobre o atual campeão nacional Michigan. O quarterback Quinn Ewers impressionou, e os Longhorns mostraram que podem dominar em ambos os lados da bola contra os melhores competidores. Esta vitória coloca o Texas no topo dos candidatos ao título. Seu jogo contra a Geórgia no mês que vem será um teste crucial de sua prontidão para o campeonato.

Uma possibilidade remota a considerar

Voluntários do Tennessee (+2200)

Nico Iamaleava e o Tennessee Volunteers têm atualmente probabilidades de +105 de chegar ao College Football Playoff na ESPN BET. Foto de Jared C. Tilton/Getty Images

O Tennessee impressionou em seus dois primeiros jogos, incluindo uma vitória dominante por 51 a 10 sobre o NC State na Semana 2. O FPI da ESPN dá aos Volunteers uma chance de 66% de chegar aos playoffs após a Semana 2. O ataque do Tennessee parece potente com Iamaleava como quarterback e uma defesa que mostrou uma melhora significativa.

Enquanto os Volunteers enfrentam jogos difíceis contra Georgia e Alabama, eles têm um calendário relativamente favorável no geral. Se eles puderem vencer um ou ambos os confrontos e cuidar dos negócios em seus outros jogos, eles podem muito bem se encontrar na semifinal do College Football Playoff. Mesmo que eles não ganhem o SEC, uma temporada forte pode vê-los se classificarem como um dos times at-large.

Embora as probabilidades de +115 do Tennessee para chegar ao College Football Playoff ofereçam algum valor, apostar nele como azarão contra Georgia e Alabama em jogos individuais pode apresentar melhor valor e flexibilidade. Esses jogos provavelmente teriam probabilidades maiores (potencialmente +200 ou mais).

Se o Tennessee conseguir dominar em jogos consecutivos fora de casa contra Oklahoma e Arkansas, suas chances de chegar ao College Football Playoff podem mudar drasticamente. É importante notar, no entanto, que os Vols ainda precisam ser realmente testados contra a competição de primeira linha.