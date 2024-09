Aquisição do Everton: Freidkin Group e Farhad Moshiri concordam em negociar

O Friedkin Group fechou um acordo para assumir a participação majoritária de 94,1% do proprietário do Everton, Farhad Moshiri, anunciou o clube na segunda-feira.

A empresa sediada no Texas é um consórcio de investimentos em automotivo, entretenimento, hospitalidade e esportes. Ela também é dona do clube Roma da Série A.

O acordo pode sinalizar o fim de um período tumultuado no Goodison Park em termos de propriedade, enquanto o bilionário britânico-iraniano Moshiri tentava vender suas ações no clube.

Moshiri, ex-acionista do Arsenal, comprou pela primeira vez uma participação de 49,9% no Everton em 2016. Em janeiro de 2022, ele aumentou sua participação para 94,1% com uma injeção de capital de £ 100 milhões.

No ano passado, o fundo de investimento 777 Partners, sediado em Miami, disse ter assinado um acordo para adquirir sua participação, mas o negócio fracassou quando o acordo expirou em meio a atrasos no cumprimento das condições necessárias definidas pela Premier League.

O Friedkin Group chegou a um acordo em princípio em junho para comprar a participação de Moshiri no Everton, mas as negociações foram canceladas um mês depois.

Agora, as partes disseram em uma curta declaração conjunta que “chegaram a um acordo sobre os termos da venda” da participação da Moshiri, acrescentando que o negócio está sujeito à aprovação das autoridades inglesas.

“Estamos satisfeitos por termos chegado a um acordo para nos tornarmos guardiões deste icônico clube de futebol”, disse um porta-voz do Friedkin Group.

“Estamos focados em garantir as aprovações necessárias para concluir a transação. Estamos ansiosos para fornecer estabilidade ao clube e compartilhar nossa visão para seu futuro, incluindo a conclusão do novo Everton Stadium em Bramley-Moore Dock.”

O Everton flertou com o rebaixamento na temporada passada após ter pontos deduzidos duas vezes por violar as Regras de Lucratividade e Sustentabilidade (PSR) da Premier League. Nesta temporada, o time de Sean Dyche está na penúltima posição da tabela com um ponto após cinco jogos.

Mais tarde na segunda-feira, o grupo Friedkin emitiu um comunicado para tranquilizar os torcedores da Roma após uma semana turbulenta para o clube italiano.

“Amamos o jogo bonito. A potencial adição do Everton ao nosso portfólio não altera nosso foco na AS Roma”, disse Friedkins no site da Roma. “Se alguma coisa, a simbiose multi-clube só ajudará a Roma.

“Cada clube em nosso portfólio opera de forma independente e a AS Roma continua no centro de nossas ambições futebolísticas. Fique tranquilo, nosso comprometimento de tempo, recursos e energia com a Roma não será diminuído.”

O técnico e ex-capitão da Roma, Daniele De Rossi, foi surpreendentemente demitido na quarta-feira, causando indignação entre os fãs.

Houve protestos no domingo antes e durante a primeira partida da Roma sob o comando do novo técnico Ivan Jurić. A Roma venceu a Udinese por 3 a 0, sua primeira vitória da temporada.

“Vamos dizer isso; temos o maior respeito por Daniele e acreditamos que ele terá uma ótima carreira como técnico. Talvez até um dia de volta à Roma”, acrescentou o comunicado.

“A decisão de nos separar dele foi incrivelmente difícil, mas tomamos isso acreditando que isso nos daria a melhor oportunidade de competir por troféus nesta temporada.”

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para esta história.